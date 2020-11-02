基美助攻 法人估國巨2020年EPS挑戰25元

受惠併購基美效應，加上被動元件市況佳，法人估國巨今年獲利年增62%到63%，每股純益可超過25元，衝歷史次高；此外鉭質電容供不應求，估國巨明年可能擴充產能。

觀察被動元件產品市況，本土法人報告指出，下游通路商、電子代工服務（EMS）組裝廠對終端需求展望轉佳，包括積層陶瓷電容（MLCC）、晶片電阻庫存天數仍低於正常值2個月水準，庫存水位偏低。

展望國巨第4季營運表現，法人預估個人電腦和筆記型電腦用零組件動能延續到今年底，被動元件部分尺寸產品需求仍相對緊俏，下游客戶對PC/NB用零組件拉貨動能延續，有助國巨本業業績維持高檔。

國巨先前指出，全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，MLCC產能利用率已提升到8成、晶片電阻（R-chip）提升到7成，以因應客戶端穩定增加的需求，成品庫存水位無法明顯拉升，庫存天數仍低於60天。

在產品布局，法人指出，新國巨集團從7月開始合併基美（KEMET）營收和財報後，包括鉭質電容等利基市場成為新的成長動能，鉭質電容屬於高階品項，目前仍供不應求，預估明年國巨將新增鉭質電容產能因應。

展望今年，法人預估國巨集團今年業績可超過新台幣650億元，創歷史新高，毛利率可逼近38%，稅後淨利估落在112億到113億元區間，年增62%到63%，衝歷史次高，每股稅後純益可超過25元。

展望未來3年到5年策略方向，國巨表示持續擴大在台投資、優化產品及客戶組合、落實併購後管理整合、以及強化矩陣式組織管理。

其中國巨積極在台灣投資設廠，將台灣定位為「全球研發中心及高階產品生產基地」；並聚焦高單價及高毛利利基型產品，擴大車用電子、5G 網通、自動化設備、電源應用、雲端物聯網與資料中心等產品占比。