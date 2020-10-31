遠傳、台灣大法說 三話題最熱

兩大民營電信業者法說會為本周重頭戲，遠傳於5日（周四）登場，台灣大緊接著6日（周五）接棒上陣。綜合市場意見，法人最關注三大議題，除剛開賣的iPhone 12銷售狀況、5G網路建設加速是否推升2021年資本支出之外，iPhone 12帶動5G開台後第一波5G申裝潮，是否帶動每月貢獻度（ARPU）反彈回升是本次法說會的一大重點。

中華電於10月30日法說會上，釋出5G帶動第三季每客戶ARPU季成長訊息，為電信產業後勢發展注入強心針。市場密切注意兩大民營業者，是否同樣帶來好消息。

台灣大總經理林之晨曾表示，9月平均月租費相較8月出現月增率轉正，這是他2019年4月接任總座以來首度轉正。持續往上堆疊的話，ARPU逆轉回去的時間點，應該一到兩年可以看到。而ARPU增長的主要原因，林之晨認為，5G的確提供一個非常大的成長動能。

遠傳總經理井琪也曾指出，遠傳月租型ARPU一向高居業界之冠，7月ARPU就已經出現月增正成長，成長原因不單只因為5G，來自電信帳單代收、手機保險、數位服務的比重相較同業稍微高一些，遠傳將力拚2021年ARPU觸底反彈，重回成長趨勢。遠傳2020年主打「三箭齊發」策略，力拚符「新經濟」、「5G應用」以及「多元合作」，尋求跨界、跨域合作和創新商業模式機會。

iPhone 12兩款新機開賣後，五大電信公司除了亞太電選在開賣前一天5G正式開台、未舉辦iPhone 12大型開賣會之外，四家電信公司首日銷售狀況均開出紅盤，電信業者預期，11月13日還有iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro Max開賣，接下來的聖誕節、及新年檔期，iPhone 12系列手機仍將持續維持銷售熱度。

各家電信公司對於iPhone 12帶動4G用戶升級5G資費、以及藉由這波換機潮，提高整體ARPU貢獻度均寄予厚望。

至於資本支出部分，林之晨強調，台灣大2021年整體資本支出「非常低」；井琪則說，遠傳2021年以達到八千座5G基站為目標，2021年資本支出將比2020年高一些。