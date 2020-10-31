傳買東芝8吋廠 聯電高管回應了

晶圓專工大廠聯電（2303）31日舉行運動家庭日，總經理簡山傑表示，聯電加碼投資台灣，將增加28奈米及22奈米產能，訂單到明年第一季都很好。至於外傳聯電將併購日本8吋廠一事，對購併抱持開放態度，對象也一直在找，至於會不會併購8吋廠還在評估中。

簡山傑表示，聯電已經決定先暫停往14奈米以下製程發展，會以成熟製程和特殊製程為主，後續的擴產方向會以12吋廠的28奈米及22奈米為主，預計明年中旬廈門廠區會增加6,000片產能，台灣廠區部分，一是40奈米轉為28奈米，二是增加機台設備擴產，台灣廠區的產能也會提高。

▍ 加碼投資台灣 簡山傑：訂單狀況很好

對於半導體市場景氣展望，簡山傑表示，今年第四季及明年第一季的訂單都很好，後續仍待觀察，但長線來看，5G智慧型手機的矽含量（silicon content）是過去的2.5倍，加上5G應用、人工智慧物聯網（AIoT）、車用電子等需求回升，有利於半導體市場成長。

至於8吋晶圓代工產能嚴重不足，聯電直接受惠。簡山傑表示，5G智慧型手機帶動電源管理IC等訂單強勁，8吋晶圓代工產能很緊，訂單也看到明年，並預估這情況至少延續明年一整年。因為晶圓代工產業出現結構性變化，8吋晶圓廠產能嚴重不足，所以價格比較好。聯電今年已經針對8吋急單與新增投片調漲報價，而明年8吋晶圓代工價格也將調漲，12吋晶圓代工報價則是持穩。

簡山傑表示，聯電啟動三階段轉型，依序是強化財務結構、進行有競爭力的產能擴充、以及以獲利為導向，效果已經慢慢顯現。聯電未來會一年比一年好，這是已經可以確定的，明年也會比今年好，至於要大幅成長則需要再做規劃。

由於市場傳出聯電有意併購日本東芝8吋廠，聯電財務長劉啟東表示，對併購一直抱持開放的態度，只要是能滿足客戶需求、對營運有綜效、且對股東權益有幫助都會考慮，對象也一直在找，而是否會買8吋晶圓廠則一直在評估中。

聯電董事長洪嘉聰（中）、共同總經理王石（左）及簡山傑（右）連袂出席運動會家庭日並慶祝聯電的40歲生日。圖／涂志豪

▍ 40歲慶生海派1.96億 員工樂領萬元紅包

晶圓專工大廠聯電（2303）31日在新竹清華大學舉辦運動家庭日，董事長洪嘉聰、共同總經理王石及簡山傑連袂出席，一起以運動會家庭日來慶祝聯電的40歲生日。洪嘉聰表示，聯電是台灣第一家慶祝40歲生日的半導體公司，40年走來幾乎也就是一部台灣半導體的發展史。洪嘉聰也宣布全球員工將領到1萬元獎金，合計大方送出1.96億元紅包。

聯電運動家庭日31日登場，與會員工及眷屬約達3,000人。洪嘉聰表示，聯電從40年前一座4吋廠和幾百名員工，發展到今天分別在台灣、大陸、新加坡、日本總共12座晶圓廠，並且在台灣、大陸、美國、歐洲、日本、韓國及新加坡設有辦公據點，員工達19,600人。成長的不只是數字，更是所有同仁的智慧與努力的成果。

洪嘉聰表示，在這堅實的基礎上，幾年前聯電做了策略上的修正，轉型專注在成熟與特殊製程的晶圓製造，以三階段具體展開。首先，聯電強化了財務結構，有了非常健康的財務體質。其次，進行具成本競爭力之產能擴充，包括晶圓廠同仁努力提升生產力，持續進行符合投資效益的資本支出，以及在2019年併購的日本三重（Mie）廠。第三，以持續性獲利為導向，今年前三季營收新高1315億元較去年大增23.7％，每股淨利達1.5元。這些成果歸功於全體同仁的辛勤努力與付出。

洪嘉聰說，回顧這幾年轉型一路走來確實不容易，聯電經歷了各種挑戰，從2018年的司法案件，2019年的整個市場低迷，到2020年的新冠肺炎疫情威脅全球，再加上地緣政治、美中貿易戰等等，聯電是關關難過、關關過，而半導體產業也在這樣的過程中，被意識到對國家的重要性。

洪嘉聰表示，展望未來，半導體大環境會遇到更多機會與挑戰，地緣政治的風險與區域性競爭，所以要了解走老路永遠到不了新地方，心態與行為上要持續成長，千萬不可只安於穩定的現狀，要不斷的自我要求成長進步，持續投資台灣，追求更好更高的標竿，創造股東、同仁、客戶、與社會共贏。

洪嘉聰最後藉由40周年運動家庭日這個特別的日子，感謝所有同仁的家人們，支持同仁為聯電拚出了亮眼的成果。洪嘉聰宣布聯電全球員工包含新加坡、聯芯、和艦、聯穎USJC以及歐美韓各據點同仁，都可以領到一個代表感謝之意的紅包1萬元代表聯電的感謝。

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