入手iPhone 12 Pro 歐洲這國工作4天就有了！

蘋果iPhone 12、iPhone 12 Pro上市後，引起粉絲搶購。新加坡網站《Picodi》特別根據各國公布的售價及國民平均所得，試算「買一支iPhone 12 Pro」要工作多少天？台灣人要工作至少半個月才買得起一支；最慘的是印度，得工作近兩個月。

iPhone 12千呼萬喚始出來，預料將掀起近年最大一波換機潮；iPhone 12 Pro更是詢問度破表。《Picodi》的這份調查，不用細算也大概知道，歐、美所得較高的國家，自然愈容易入手。果然，第一名是瑞士，僅工作4.4天，就可以買iPhone 12 Pro。

二、三名分別是美國6.1天及澳洲6.6天，四至十名有4個位在歐洲（含愛爾蘭），新加坡是唯一擠進前十的亞洲國家，其他還包括加拿大、紐西蘭等，平均工作天數約6.6至9天。

台灣排名第24，工作16.9天，差不多半個月；亞洲其他國家，日本9.8天、南韓10.3天，就連香港也要10.7天。大陸人口多，拉低整體平均，要工作約一個月，26.7天。

印度貧富差距大，是《Picodi》調查中最差的，要工作54.4天才能購買iPhone 12 Pro。但更慘的不是要這麼久，而是可能根本找不到工作。

（中時新聞網 王嘉慶）

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