美大選前 台積電爆新進度？赴美廠長將是他

台積電5月中旬閃電宣布將赴美國亞利桑那州蓋5奈米晶圓廠，規畫投入120億美元資本支出（約台幣3480億元）預計於2021年動工、2024年量產。事隔近半年，美建廠計畫仍未有新進展，外界認為在美國大選前，一切未成定局，但半導體業界傳出，廠長將由台積電現任技術處長吳怡璜扛下，並著手2021年動工事宜。

台積電董事長劉德音之前表示，赴美設廠對台積電而言除可獲得美國客戶的信任外，還能利用這個機會，招募到全世界最頂尖的科技人才，讓台積電持續維持全球技術領先。

他還說，台積電會找供應鏈合作夥伴一同赴美，也會為合作廠商爭取美國政府的補助。台灣廠商很有冒險性格，也想打進美國市場，由於在當地已有很完整的產業鏈，台積電帶合作廠商到美國設廠，可創造更大的市場價值。

至於為何選定亞利桑那州設廠，劉德音指出，主要是當地已形成新的半導體產業聚落，房價和物價相對合理，是許多年輕人非常想去的地方，而且水資源豐沛，電價非常便宜，都使用綠電，這些優勢勝過其他州。

Digitimes報導，5月中旬至今，台積電赴美設廠決策未有新進度，外界認為不排除等美國總統大選之後，再有進一步進展。但半導體業界透露，台積電已先決定美國新廠長人選，由台積電現任技術處長吳怡璜扛下重任，並著手進行5奈米廠2021年動工事宜。

（中時新聞網 吳美觀）

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