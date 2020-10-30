日月光營收創高 Q4估再增10％

日月光投控受惠於蘋果下半年新品齊發，帶動晶片封裝及系統級封裝（SiP）接單暢旺，大幅減少華為禁令造成的負面影響，第三季集團合併營收達1,231.95億創歷史新高，每股淨利1.57元符合預期。由於第四季是蘋果備貨旺季，加上封測產能吃緊且打線封裝價格調漲，法人預估集團合併營收將較上季成長約10％並續創歷史新高。

日月光投控受惠於蘋果大幅釋出晶片封測、SiP封測及模組等訂單，加上5G手機、筆電及平板等晶片封測及SiP封測接單暢旺，第三季集團合併營收季增14.5％達1,231.95億元，較去年同期成長4.8％，平均毛利率受新台幣升值影響而小幅下滑至16.0％，歸屬母公司稅後淨利季減3.2％為67.12億元，較去年同期成長17.1％，每股淨利1.57元符合預期。

日月光投控累計前三季合併營收3,281.01億元，較去年同期成長10.4％，歸屬母公司稅後淨利175.48億元，較去年同期大幅成長67.7％，且前三季獲利已賺贏去年全年，累計前三季每股淨利達4.12元。若以美元計價來看前三季封測事業美元營收較去年同期成長19％，電子代工EMS事業美元營收年增12％，日月光投控集團合併美元營收年增15％。

對於第四季業績展望，日月光投控根據對當前業務狀況及匯率假設，封測事業第四季新台幣計價將與上半年水準相仿，毛利率也與上半年相當。至於電子代工EMS事業第四季新台幣計價季成長率與第二、第三季平均水準相仿，EMS事業營業利益率將略優於二、三季平均水準。

法人由此推估，日月光投控第四季封測事業營收受到華為禁令影響降至670～680億元之間，但蘋果強勁SiP拉貨動能推升EMS事業營收將逾680億元，這是日月光投控成立以來，EMS事業營收首度超越封測事業營收。整體來看，第四季集團合併營收將較上季成長10％左右，續創季度營收歷史新高。

日月光財務長董宏思表示，日月光投控今年營業費用率在目標軌道上，營業利益率目標超前，明年的資本支出將趨緩，用以改善現金流量前景、資產負債表去槓桿及增加現金股利。

吳田玉：華為出貨缺口 下季可望補齊

日月光投控營運長吳田玉30日在法說會表示，5G及WiFi 6應用進入成長循環，新冠肺炎帶動遠距商機及宅經濟發酵，封裝產能已供給吃緊，其中打線產能將持續滿載到明年第二季後，封測代工產能已面臨嚴峻的產能不足。至於美中貿易戰及華為禁令影響部份，第四季對華為出貨已降至零，營收及產能缺口已由其它客戶補足75％，其餘可望在明年第一季底完成回補。

吳田玉表示，封裝產能供給吃緊，其中打線產能將持續滿載到明年第二季之後。應用別來看，5G及WiFi 6將帶動通訊應用類別進入成長循環，車用電子類別已看到強勁復甦，至於電腦及消費性電子需求仍然強勁，能見度看到2021年。

吳田玉表示，疫情造就科技產品的新價值，遠距在家工作及在家教學等成為新常態，消費者不僅買更多科技產品，還願意付更高價格買效能更好的科技產品，所以疫情不僅帶動數位效率並且使得社交聯繫更加容易，消費群也看到明顯增加趨勢。

吳田玉表示，不僅晶圓代工產能吃緊，後段封測代工產能同樣吃緊，由於晶片委外封測的數量增加且複雜度提高，封測代工產能面臨嚴峻的產能不足情況。2021年封測市場展望樂觀，成長動能包括新訂單湧入及與客戶建立長期合作關係，若排除出口管制條例影嚮，日月光在各應用類別都取得更多市占率。

吳田玉表示，華為禁令造成半導體廠無法出貨予華為，以日月光來說，受出口管制影響的封裝測試營收，第一、二季為20％，第三季降到13％，第四季為0％。不過，失去的營收及產能缺口已有超過75％被其它客戶回補，剩下的25％將可望在明年第一季底完成回補。