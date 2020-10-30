全球Q3手機銷售三星奪魁 小米贏蘋果登老3

科技市場調查機構Canalys美國時間周四公布第3季全球智慧手機出貨量統計，已經接近去年同期水準，且較第2季增長22%。個別廠商部分，三星佔23%，是唯一超過8000萬支品牌，華為受美國制裁影響損失近1/4銷量排第2，但另家陸企小米首度超越蘋果，升至第3。

Canalys公布數據第3季全球智慧手機銷售共3.48億支，僅比去年第3季少1%，需求似乎已經擺脫疫情影響。三星較上季增長2%，達8020萬支；華為下降23%，5170支約佔市場14.9%。

小米能超越蘋果，主因是iPhone 12系列延後發布，但小米出貨量較上季增長45%，達4710萬支，也已經逼近華為。Canalys分析指出小米全球單季出貨量增1450萬支，同時華為減少1510萬支，可以說幾乎就是小米吞掉華為留下的市場份額；在最關鍵歐洲市場，華為出貨量少了25%，同時小米卻成長88%。

分析師莫佳(音譯)說：「小米採取強勢行動奪走華為出貨量，他們冒險設定高產量目標，但當第3季他們能使用紅米9系列等大容量設備滿足需求，冒險行動就得到回報。小米也在歐洲投資，取得當地經銷商和營運商信任。」

vivo、OPPO分居出貨量第5、6位，而且均超過3000萬支。莫佳說：「這2家公司仍是小米競爭對手，產品已經覆蓋東南亞各種價格區間，而且正要進軍歐洲，他們在歐洲打出自己是提供高階服務，把小米打成低階。OPPO的姊妹品牌Realme排名第7，也正在成為重要的競爭者，業務已經超越電子商務領域，可能在削弱轉變策略過程中的小米競爭力。」

另名分析師金聖濤(音譯)則指出三星反彈3大原因，首先是第2季被壓抑的需求延續到第3季才釋放，其次是在印度重奪當地第2大出貨商，最後是不再拘泥高階市場、加大在中低階的行銷力度。

分析師史坦頓(Ben Stanton)認為，第3季數字或許只是暫時喘息，因為上半年度封鎖過後，7至9月民眾、企業幾乎未受任何限制，但近期疫情捲土重來，在受影響地區可能造成更全面性破產和失業潮，很可能再次重創第4季需求。

（中時新聞網 王毓健）