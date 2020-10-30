台積股價今年飆32％ 他忐忑企業垮台5大步

在台積電創辦人張忠謀提名下，董事長劉德音及總裁魏哲家雙雙獲選為工研院第九屆院士，27日共同出席新任院士授證典禮，並且難得與張忠謀同台。

魏哲家在致詞時打趣道，台積電股價今年頻創新高，達到張忠謀當初對他的工作要求，「心裡不禁沾沾自喜」，但最近看了一本書讓他感到戒慎恐懼。

魏哲家說：「我收到退休同仁送我一本書，是Stanford（美國史丹佛大學）教授Jim Collins寫的「How the Mighty Fall」，一個成功的公司是怎麼走向失敗，看到裡面寫的讓我稍微忐忑不安。」

魏哲家：企業垮台有這五步

他指出，根據書中所述，成功企業失敗的第一步是執行長（CEO）「忘了我是誰」；

第二步是企業業績長紅，因此瘋狂擴張，他還看玩笑道「有沒有看到台積電最近在買土地？」

第三步是，沒有注意風險管理；

第四是開始找（管理顧問公司）麥肯錫；「第五步就是坐著等死」。

魏哲家認為，當CEO得到他沒有資格得到的榮譽，「譬如說榮譽博士或什麼院士之類的」，這就到「忘了我是誰」的地步，「想ㄧ想心裡毛毛的」。

他話鋒一轉提到，「我是張創辦人提名的，他是我的導師、長官，他的判斷從來不會有錯，怎麼可能有錯」，這番談話讓台下哄堂大笑。

台積電董事長劉德音致詞時則提到，要感謝1974年就讀台大時，當時教授施敏的一場演講，讓他決定投入半導體產業，他也感謝台積電創辦人張忠謀過去20多年的培養、教導及訓練。

文章來源：今周刊、劉煥彥

（中時新聞網 吳美觀）