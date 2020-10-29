友達：市況好到明年H1 留意3變數

友達(2409)今年第3季如預期繳出不錯成績單，董事長彭双浪在法說會上指出，第4季友達目前狀況相當不錯，市況可望延續到明年上半年，目前要關心下周美國總統大選的後續影響性、區域軍事衝突風險及第二波疫情對經濟發展的影響，若需求沒有因為經濟環境大幅下滑，判斷往後幾年面板產業朝健康發展。

對於第4季展望，友達估計大尺寸面板出貨減少1％～5％，出貨面積持平，價格季增5％～9％；中小尺寸面板出貨估季減1％～5％，稼動率維持高檔。不過要注意零組件缺料嚴峻，對供應鏈是很大挑戰。彭双浪指出，友達有長期供應伙伴關係的優勢存在，會讓供應鏈缺料影響降到最低，產能配置會更靈活調整以滿足客戶需求。

他表示，第3季延續第2季宅經濟效應，包括：IT、電視產品都相當不錯，連在低檔的車用面板需求都回升，第3季為處理滿足客戶訂單，在材料供應上花費相當多時間。

最近第二波疫情蠢蠢欲動，但目前客戶訂單能見度可以到明年上半年，其中，北美地區第3季電視銷售年成長2成；IT部分，筆電銷售幾年下降後，第3季首度回升，升幅甚至超過兩位數，尤其教育筆電訂單更多，還需要一段時間消化。

彭双浪指出，今年通路庫存很低，以供給面來看，今年第1季工廠關閉，供給下降2成，第2季開工，但失去產能已經回不來了。他表示，過去幾年面板新廠產能集中在大陸，導致產業發展不平衡，今年大陸政府對面板業投入降低，主要大陸產能占全球產能超過6成，大陸進口替代目標完成，其次美中貿易戰，半導體發展更為迫切，所需資金更大，大陸又有疫情對民生及水患，對政府財源出現排擠效應。

也因為政府補貼大幅下降，大陸面板廠開始整併，可預見新增產能未來會減少很多，而韓國同業雖然延後關廠，但往OLED趨勢不變，因此，未來面板市場走向更平衡及健康方向發展，而回到市場機制，對面板產業是最好的結果。

（時報資訊 莊丙農）