確認判罰6千萬美元！聯電利空出盡逆勢漲

聯電認侵害營業秘密 美判罰６千萬美元

晶圓代工大廠聯電（2303）29日公告，聯電與美國司法部間營業秘密刑事案件和解協議，業經北加州聯邦地方法院判決確定。

消息面刺激聯電股在周四早盤開低震盪走高，似有利空出盡味道，迄上午10：13的市價暫報33元，上漲1.07%，表現持穩。

該案發生原委是美國司法部於2018年11月間以聯電及若干員工違反聯邦營業秘密保護法為由，對聯電及若干員工提起刑事訴訟。依和解協議，聯電承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府罰金6,000萬美元，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作，該金額對聯電財務業務無重大影響。

在和解協議中，美國司法部同意撤銷對聯電原來的指控，包括共謀實施經濟間諜活動、共謀竊取多項美光（Micron）營業秘密和專利有關的指控、以及可能從4億到87.5億美元的損害賠償及罰金等。聯電承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府6,000萬美元的罰金，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作。

聯電董事長洪嘉聰表示，聯電將繼續落實並加強有關營業秘密保護與防免的政策與措施，包括機密資訊的監管機制、智財權保護的教育訓練與稽核等，以確保日常營運符合公司智財權及資安保護政策。他很欣慰聯電與美國政府達成協議，未來亦將持續在各領域提供具有競爭力的產品及服務。

營業秘密案與美司法部和解 聯電：欣慰達成協議

美國司法部起訴聯電違反營業秘密保護法案，聯電與司法部達成和解，並經法院判決確定。聯電董事長洪嘉聰聲明表示，很欣慰與美國政府達成協議。

美國司法部於2018年11月起訴聯電違反聯邦營業秘密保護法案件，聯電已與司法部達成和解，和解協議內容今天經北加州聯邦地方法院判決確定。

聯電指出，在和解協議中，司法部同意撤銷對聯電原來的指控，包括共謀實施經濟間諜活動、共謀竊取多項美光（Micron）營業秘密、和專利有關的指控、以及可能從4億到87.5億美元的損害賠償及罰金等。

聯電承認侵害一項營業秘密，同意支付美國政府6000萬美元的罰金，並在3年自主管理的緩刑期間內與司法部合作。聯電表示，2016年5月公司獲經濟部投審會核准，與福建晉華簽署合作協議。依據該協議，聯電與晉華共同開發兩代動態隨機存取記憶體（DRAM）製程。協議中所開發的DRAM製程並非最新技術，而是與2012年已用於量產技術相似的舊技術。為了與晉華的DRAM合作案，聯電公開招募工程師，不允許任何員工攜帶前公司資訊到聯電，且針對自身與他人營業秘密已有多項保護與防免之政策與措施。

聯電指出，兩位參與DRAM合作案的台灣美光前員工，卻違反簽訂的僱傭合約與聲明書，攜帶前公司資訊進入聯電並於工作中參考。當聯電知悉上訴情事時，立即採取必要措施，以確認開發的製程技術不包含任何未經授權的資訊。

聯電指出，合作協議中提及的第一代DRAM製程技術在2018年9月依協議移轉給晉華。聯電從無意圖、也未移轉任何未經授權的資訊給晉華。

聯電表示，依據美國營業秘密保護法，即使員工在公司高層不知情的情況下違反公司政策，公司對於員工行為仍須負法律責任。因此，聯電在和解協議中承認並接受因員工觸法所造成的責任。

聯電超過1/3的營收來自美國，與美國客戶及供應商都有長久的業務關係。洪嘉聰表示，聯電集團近期更與美國公司合作，生產對抗新冠肺炎所需的呼吸器中的半導體晶片。

洪嘉聰說，數年前，聯電獲得政府事前核准，以自身專業知識及研發資源，參與DRAM合作開發案。當聯電高層發現員工的不當行為時，立即採取措施，包含展開內部調查，並防止任何未經授權的資訊遭使用或外流。

洪嘉聰表示，有鑑於此，聯電將繼續落實並加強有關營業秘密的保護與防免的政策與措施，包括機密資訊的監管機制、智財權保護的教育訓練與稽核等，以確保日常營運符合公司智財權及資安保護政策。

洪嘉聰說，很欣慰與美國政府達成協議，未來公司將持續在各領域提供具有競爭力的產品及服務。

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