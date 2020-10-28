美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言

美國大選將在11月3日投票，最後倒數6天，究竟會由共和黨川普連任，還是民主黨拜登入主白宮，全球都在關注，台灣半導體業龍頭台積電創辦人張忠謀，又如何看美國這場大選？他27日出席「工研院院士授證典禮」表示，「很難說，要看誰當選」。

工研院27日下午舉行「第九屆院士授證典禮」，由總統蔡英文頒授工研院院士證章及證書給新任院士，今年新出爐的7位院士中，除台積電董事長劉德音及總裁魏哲家雙雙獲得新科院士榮譽，而且還有國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠、緯創資通董事長林憲銘、聯強國際總經理及集團總裁杜書伍等人。

據《工商》報導，今年對半導體產業而言變數不斷，新冠肺炎疫情及美中貿易戰影響甚鉅，但台積電在劉、魏二人帶領下，今年營收及獲利將同創歷史新高。蔡總統表示，在兩人的合作下，台積電無懼貿易戰逆境，2019年營收創下歷史新高，可說是「台灣之光」。

劉德音回應，一路走來也感謝過去在柏克萊的指導教授，尤其特別感謝張忠謀給他許多培養、教導及訓練，他也表示，還在學習怎麼建立「世界級企業」。劉德音也不忘提及感謝台積電的夥伴，還有跟魏哲家的互相切磋，讓自己日新又新。

另外，綜合媒體報導，張忠謀當天亦親自到場祝賀，對於美國大選對產業未來影響及變化，他則坦言，「很難說，要看誰當選」。

（中時新聞網 李俊毅）