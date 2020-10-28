欣興山鶯廠大火 供應鏈驚恐

PCB暨IC載板廠欣興28日下午山鶯廠傳出火警，這是繼9月該公司昆山廠鼎鑫電子之後，短時間內又再度發生火災事故。業內指出，此次失火的廠房以BT載板為主，該板材可應用於消費性電子、車載、記憶體等，由於BT載板以供應手機為大宗，相關供應鏈恐受影響。

欣興28日傍晚公告，發生火警後公司迅速撤離人員，並通報消防單位進行救災，至於起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，主要影響為山鶯廠區CSP廠，確切損失金額有待調查評估。公司也將積極協調各廠產能、申請保險理賠，以降低對客戶的影響及損失。根據消防單位指出，初步研判是1樓空調機房起火，火勢沿風管延燒，損失及起火原因待查。

欣興在桃園龜山區山鶯路上有不少廠房，根據公司資料顯示，該處生產的產品包括PCB、HDI、載板等，由於公司公告影響為CSP廠，而CSP可以明確推斷是低流失、高頻的相關載板，惟影響到的是ABF材質還是BT材質尚無法確認。若是衝擊到ABF材質載板，此時全球相關產能吃緊，無疑是一大衝擊。

不過業界不少訊息指出，此次火災主要影響為BT載板，因為CSP封裝主要用BT載板，ABF載板是用BGA封裝，因此是做手機所需的FC-CSP基板受影響，非全球產能吃緊的ABF載板，相關供應鏈如聯發科、高通、海思（華為）等，手機終端不排除也會受到衝擊，且做相關產品的同業少數，能否有轉單效應得再觀察，預期將出現交期必須大幅拉長的窘境。

市場研判，由於今年新手機時程遞延，第四季主要是組裝產業較忙，手機晶片需求其實較先前來得淡一些，加上後續啟動火災保險理賠，影響幅度可望低於預期。但火災引發的停工、災後清潔，會造成產能損失、多久可復工都需持續觀察，對於原本處在旺季稼動率的產線來說，突發狀況拖緩生產節奏，對營運還是會有負面影響。

欣興今年多災多難，6月底傳出資通訊系統疑似受到病毒感染，9月初昆山廠鼎鑫一廠火災，預期是消費、汽車、工業等相關應用的傳統板受影響，還等不到該廠的災後調查結果，這個月又發生火警。日前部分外資還提出報告認為，欣興受大陸基地台需求流失、SoC訂單流失等影響，難逃短期獲利成長動能趨緩的困境。