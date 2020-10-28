盤中零股成交額再寫新高 台積電蟬聯三冠王

盤中零股交易新制邁入第3天，成交總金額達新台幣6.73億元，交易再寫新高。台積電終場成交量突破81萬股，拿下交易量、筆數與成交金額三冠王。

根據證交所統計，今天盤中零股共計成交585萬股，交易筆數6.7萬筆，交易金額6.73億元，相較前一天5.28億元，零股交易再寫新高。盤中零股交易熱門標的包含蘋概股、ETF、產業龍頭股。

台積電交易股數盤中一度被元大高股息超車，不過終場成交量突破81萬股，再度超越前2天的26萬股及55萬股，除交易量，台積電成交筆數、成交金額連續3個交易日名列第一，穩坐人氣王。

元大高股息今天除息，配發現金股利1.6元，殖利率約5.4%，受益人數超過31萬人。盤中開放零股交易上路至今，元大高股息持續受股民青睞，今天交易量來到58.8萬股，交易量排名第2。

蘋概重要指標股，大立光交易金額達7718萬元，僅次於台積電；鴻海交易量排名第5，交易金額1450萬元、排名5。

盤中零股交易熱門標的依序為台積電、元大高股息、敦泰、玉山金、鴻海、第一金、國產、矽統、元大台灣50。

（中央社）

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