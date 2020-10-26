劉佩真：克服兩弱點 台灣半導體產值將跳增

台灣今年持續享有中國科技供應鏈去美國化的受益，在華為事件之後，整個供應鏈的移轉對於台灣還是相對是有利，最近的中芯國際事件，反映出國內包括二線晶圓代工業者也有轉單效應。以美中科技戰來講，台灣半導體產業都是利多於弊的狀況。

今年美中科技戰衍生出一連串的重大件事，從社群網站Ticktok抖音事件、電子支付螞蟻集團外，2月份的瓦聖納協議、5月份的華為禁制令升級，9月份中芯國際事件等，均顯示美國對中國祭出一系列的打壓動作。

由於半導體產業屬於尖端、高附加價值，也是國家資訊安全的核心，是每個國家重大戰略發展的行業，美國的大動作反制可以清楚看出，最主要是要矯正過去十年整個產能過於集中到中國大陸的現象，同時一直掌握機械設備和材料的美國，也要在半導體衍生的未來新興供應產業扮演主導性角色。

當然，美國這一系列的動作其實對中國、美國的半導體企業也帶來影響，中國的半導體需求是全球第一大，占比高達35％，而美商的第一大客戶也是中國，占比大概在47％，美國也是中國半導體設備的最大進口來源，美中科技戰若沒有處理好，美國半導體企業其實也是深受其害。

台灣部份，雖然台積電已經宣布赴美設廠，目前看來宣示的意義比較大，也就是說，半導體先進製程的重鎮還是會放在台灣，政府對此已有領導型戰略，推動領航企業深耕發展計畫，與上游廠商結合，促成國際廠商更加碼台灣，由於台灣半導體產業的弱點是設備和材料，台灣仰賴美日還是太大，台灣亦有斷鏈危機，台灣需即刻強化！未來十年需要強化，更是整體產值從3兆增加到5兆的重點強化之處。（陳碧芬整理）