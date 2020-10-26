張超群：政府當後盾 強化基礎環境

工研院預估2020年全球半導體市場規模將達4,260億美元，台灣半導體產業相當卓越，預估2020年台灣IC產業總產值將保持全球第二，台積電超強的研發與產製能力早已領先全世界，政府沒有插手的空間，半導體產業未來在台灣應該會持續蓬勃發展。

然而，基於摩爾定律的技術發展極限，半導體業該如何繼續發展才能因應未來10年，20年的需求？政府應在此時此刻，從基礎環境精進展現支持，包括人才、土地、水電供應，或環保法規的調適，例如IC設計依賴腦力人才，但其它領域的人才也是需要，現在科技業大量運用綠電，需要綠電相關人才，政府在這些基礎設施強化，必能讓半導體產業能在台灣成長茁壯。

另一方面，擴大半導體的應用層面，也是促成半導體產業未來1、20年繼續成長的應有規劃，拿最近非常熱門的人工智慧來看，台灣有機會生產適用於各種AI的晶片，半導體產業界未來10年看好AIoT（AI+IoT）應用市場，台灣可做到符合國際標準及國際應用的強項：運用我國半導體產業群聚優勢持續研發最先進的技術，同時掌握國際主流應用趨勢，以支援全球電子系統應用業者。

半導體可在某些特殊應用的場域試驗，當中的應用一旦在台灣成熟之後，也許能透過系統整合或整廠輸出的方式，把應用經驗的擴散到國外，國外一旦大量採用，將進一步提升相關半導體的需求，那反過來也會帶動台灣產業的升級。

基於美中科技戰火的延燒，台灣面對美中雙方的態度要保有彈性，未來美中戰略科研自主創新將陣營分明，台灣要成為雙方自主創新不可或缺成員。而下世代科研布局中，全球區域生態各具特色，台灣應極積參與下世代科研生態，發揮台灣優勢與互補角色。（陳碧芬整理）