曹世綸：藉購買力 完善產業生態系

台灣半導體產業深耕60年，從當年的科技落後、技術追隨著，到今天的產業領導者，坐穩半導體高階製造技術的全球領先地位，台灣半導體產業具有強大採購動能，SEMI統計，台灣在過去十年（2010年～2019年）有高達七次是全球最大半導體設備投資區域，應善用這個強大的購買力，積極爭取國際廠商來台灣，能吸引全球上下游供應鏈廠商進駐、布建完整的產業生態系，估計全球半導體產業及群聚將能順利落腳在台灣。

國家的經濟動能成長來自科技和創新，不管是硬體或軟體都可作為支持的基本元件，半導體也是元素，各國莫不據此展開國家級的規劃，如中國大陸的半導體大計畫，美、日、韓、歐盟都在談半導體復興計畫。原先半導體行業的發展只是從產業角度服務全球，沒想到現在因中美科技戰成為政治焦點，IC設計公司若沒有台灣的製造，將無法產出成品，台灣的製造力已成為全球最大的影響來源，這代表半導體已具備戰略的角色。

台灣的半導體行業強大，政府、學研界普遍覺得，怎麼做都做不過廠商，其實政府的強項是營造環境，能夠就半導體產業未來10年、20年的整合進行大戰略的通盤策略考量，或許應該成立一個類似總統級的最高科技顧問，全面規劃台灣半導體業的未來藍圖，其中包括新世代人才來源的確保，政策上可自源頭設計，鼓勵年輕女性願意投入時間學習理工科目，或開放更多國際人才來為台灣，政府可強化外籍人才在台的居住環境等等，許多細節都有待各界匯聚構思、交流討論。（陳碧芬整理 ）