微軟資料中心落地台灣 蔡英文：創3千億產值

資料中心落地台灣 微軟擬創3,000億產值

微軟26日宣布投資數位台灣四大新計畫，將在台落地資料中心，預計將提供3萬個新工作機會、3千億產值，微軟更許諾4年內將為台灣培育超過20萬產業數位人才，全面提升台灣科技強度，並打造台灣成為亞洲數位轉型中樞。

將台灣納為微軟全球超過60多個資料中心區域，在台灣設立首座Azure資料中心區域，並在台設立「Azure雲端硬體與基礎建設團隊」，將台灣作為亞洲營運中心，同時發動微軟夥伴生態系，攜手資通訊夥伴帶領各產業擁抱5G加AIoT數位轉型大戰略，微軟搭橋，台灣產業上橋，助攻台灣頂尖企業跨步國際市場，並注入微軟國際級資安資源，高規守護台灣產業鏈等，全面加速台灣產業數位轉型。

微軟在台超過30年，看準台灣做為亞太科技重鎮的實力，近四年投資腳步加速，陸續成立了物聯網創新中心、人工智慧研發中心、微軟新創加速器，如今微軟雲端服務延伸至台灣，將台灣納為全球雲端基礎建設網絡之一，更是歷年來最重大投資計畫。根據IDC預估，微軟與產業生態系將在2024年前為台灣帶來超過3,000億元經濟產值，創造超過3萬個工作機會。

為加速台灣的數位轉型和產業創新，微軟致力於提供最安全與可擴展的雲端服務，協助客戶勇敢創新及想像產業的未來。全新在台設立的資料中心區域將成為微軟全球雲端基礎架構網絡之一，同時微軟全球雲服務區域將達66個。Microsoft Azure作為不斷擴展的雲端服務，持續在運算、網路、資料分析、AI與物聯網等領域，為產業提供完備支援。Microsoft 365是全球最佳生產力雲平台，藉由雲端服務提供全方位的應用程式與工具，讓企業得以藉此加速組織流程開發與優化，更有效率地執行業務。Microsoft Dynamics 365和Power Platform作為協助企業進行關鍵決策的智慧商用解決方案，為企業串連起重要的數位資產，並從中成長、發展與轉型，促進產業進化與升級。全新區域上線後將先提供Azure雲平台服務，緊接則是Microsoft 365、Dynamics 365與Power Platform。

台灣微軟總經理孫基康表示，透過微軟可擴展、低延遲和高安全的雲服務，相信台灣企業組織將能在高規格的網路安全和合規標準下落地資料，並運用先進的AI與物聯網等科技創新。透過建立世界頂規的雲端科技，微軟將引領台灣指標產業走向數位轉型的下一步，特別是奠定經濟基石的半導體、製造業與資通訊產業。

微軟長年與產業龍頭建立深厚的合作夥伴關係，舉凡中華電信、台達電子、台積電、台灣大哥大、宏碁、東元電機、遠傳電信、網路家庭、緯創集團及趨勢科技，都是微軟在台深耕多年的重要夥伴，設立資料中心區域後，將攜手客戶和夥伴再創造價值。

台灣微軟也將持續延展技能培訓計畫與課程，如培育在學學生提升程式基礎技能的Hour of Code與Coding Angels活動，為中小企業提升其數位轉型策略力AI商學院，與半導體產業協會共同培育二次就業職場女性計畫等，針對不同產業與背景的科技培訓計畫將全面開展，以攜領台灣產業走向轉型新未來。

（工商時報 翁毓嵐）

微軟加碼投資台灣 蔡英文：創造3,000億產值帶來互利雙贏

總統蔡英文出席「微軟投資台灣新計畫發表記者會」，肯定微軟在台灣加碼投資，是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴，更是深化台美合作最有力的關鍵。未來透過該項新計畫，可以在各方面都強化台美雙方合作的力道，也一定會為台灣和美國帶來互利和雙贏。

蔡英文感謝微軟長期以來，都非常看好台灣，也是願意投入資源在台灣長期深耕的重要夥伴。在她上一個總統任期中，政府推出「5加2產業創新計畫」，當時微軟也領先響應了台灣的「亞洲‧矽谷」計劃，宣布在台灣設立物聯網創新中心。之後，微軟也持續擴大在台灣的投資力道。2018年，微軟更在台灣成立亞洲第一個人工智慧研發中心，也在今年宣布大幅的加碼。

目前，因為疫情的關係，全球經濟局勢有重大的轉變，全球供應鏈也在加速重組當中。在這個關鍵時刻，正是深化台灣與美國合作最有利的時機。

台灣在高階硬體製造方面，擁有不可取代的關鍵優勢，在資安和智慧財產權的保護方面，更是美國以及其他先進的科技國家可信賴、安全的夥伴。美國作為全球高科技發展的龍頭，只要台美雙方可以結合彼此的優勢，在供應鏈重整上加強合作，一定可以為台灣和美國以及很多科技先進的國家，帶動科技飛躍性的進步，也創造巨大的經濟效益。

蔡英文指出，微軟在台灣加碼投資，就是深化台灣與國際、尤其是與美國合作最有力的一個關鍵。在許多技術領域，微軟都具有全球領導性的地位。她相信，微軟會是我們最好的合作夥伴，也是和台灣攜手打國際盃最佳的夥伴。

在開發全球市場上，台灣和美國強強聯手，我們可以打造一個世界性的行銷網絡，共同進軍及布局印太地區，打造出全新的供應鏈，開啟龐大的新商機。

微軟宣布在台最新投資計畫，不但是強化台美合作的重要關鍵，也是和我們攜手共同打造「數位台灣」非常重要的里程碑。微軟會在台灣成立首座區域級雲端資料中心，也會擴編雲端硬體技術團隊。這些投資可以有效推動台灣雲端產業的發展，為產業發展注入新的動能，也讓國際都更能看到台灣的研發能量。

蔡英文指出，從產業面來看，繼續強化5G、AI、和AIoT在產業當中的應用，可以帶動醫療、金融和智慧政府等領域的數位轉型，更可以帶動台灣各個領域企業的蓬勃發展。

蔡英文期待微軟，在未來的幾年，能夠為台灣培育20萬個數位人才，提供3萬多個工作機會，創造新台幣3,000億元以上的產值。相信透過這次微軟投資台灣的新計畫，可以在各方面都強化台美雙方合作的力道，也一定會為台灣和美國帶來互利和雙贏。

（工商時報 彭媁琳）

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