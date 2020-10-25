微軟打造「臺灣新創國家隊」加速接軌國際

臺灣微軟多年來協助政府，致力為臺灣產業培育新創人才，協助在地產業數位轉型。在產、官、學界夥伴全力相挺下，被選入微軟加速器培育的在地新創團隊，也因此加速接軌國際的機會。

臺灣微軟總經理孫基康表示，微軟新創加速器計畫目的，是希望能幫助全球B2B的新創公司能快速成長，目前已有140多個國家的新創團隊，透用微軟技術與資源、串聯全球企業，同時協助全球新創公司創造超過10億美金的銷售機會。

他指出，臺灣微軟不僅讓新創成為微軟的重要合作夥伴，更賦能新創三大助力，包括建立企業資本信賴關係，並在微軟總部投入研發能量下，和全球規模的夥伴生態系，與臺灣產、官、學、研各界夥伴密切合作，為新創建立優越的戰略位置，助其成長茁壯。

臺灣微軟專家技術部總經理暨微軟新創加速器執行長胡德民表示，如何推助新創企業能生存與成功，除了擁有創意及技術外，微軟的優勢與使命在於使其具備與企業對接的完整能力。

目前微軟新創加速器兩期逾30幾家的新創團隊，是微軟加速器擴大成功的種子，微軟也將進一步與企業客戶及創投夥伴研討如何擴大這些成功模式，使更多國內新創團隊獲益。

孫基康也強調，微軟鼓勵新創團隊大膽思考、擁抱數位技術與培養數位能力，同時也期盼更多臺灣與國際企業看到新創實力，協力投注資源，力助政府打造臺灣新創國家隊。

在經濟部的大力支持下，微軟新創加速器並擴大與國家發展委員會、中華民國對外貿易發展協會，以及國立政治大學金融科技研究中心合作，在智慧醫療、智慧製造、智慧金融與智慧零售等領域，以實際行動幫助有實力潛質的新創公司快速發展，同時透過共同銷售機會及企業專業知識，完善其商業模式，讓國際看見臺灣新創。

其中，以實際行動扶持新創團隊發展的國發會，於2018年5月正式啟動的「創業天使投資方案」，3年間已投資國內百家新創，投資金額達16.28億元，近兩年也選投了微軟新創加速器的團隊如洞見未來、光禾感知科技、傑騰智能等。

國發會副執行秘書蔡宜兼表示，希望能藉由微軟新創加速器團隊未來合作機制，建立臺灣新興產業生態體系正向氛圍，持續帶動臺灣的創投風氣，由產、官及民間投資人攜手，共同協助新創事業成功拓展、邁向國際。