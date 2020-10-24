i12助攻 快充充電器崛起

蘋果宣布基於環保理由，iPhone 12將不再隨機附贈充電器，預期其它手機廠及系統廠、ODM/OEM廠在未來幾年可能跟進，也等於造就了快充充電器市場進入高速成長期。由於5G智慧型手機、新款筆電或平板等為了提高電池續航力，搭載的電池容量大幅增加，具輕薄短小、高轉換效率的氮化鎵（GaN）技術被大量應用在Type-C接口快充充電器，2021年就將逐步成為市場主流。

5G智慧型手機朝向更大螢幕尺寸且解析度更高、更快5G及WiFi 6傳輸、增加人工智慧（AI）運算等方向發展，對電源需求同步提升，至於新一代英特爾及超微平台筆電或平板，運算速度更快且AI能力大幅提升。總體來看，5G智慧型手機、新一代筆電或平板等都要增加更大的電池容量，但面對矽材料在能量密度上的限制，在提升電源轉換效率及功率密度考量下，GaN成為業界最佳解決方案。

2020年以來，市場上已出現許多搭載GaN金氧半場效電晶體（MOSFET）或GaN電源管理IC（PMIC）的快充充電器，多數廠商專攻200V以下消費電子市場。事實上，包括OPPO、聯想、小米、三星等都已推出與手機搭配的65W以上快充充電器，並採用GaN技術推出支援Type-C接口的快充充電器。

手機業者表示，以目前5G智慧型手機、新款筆電及平板的快充充電器配備來看，65W以上快充方案將成為明年市場新主流。隨著傳輸功率愈大則裝置體積愈大，具有小體積及高電源密度特性的GaN技術開始受到業者青睞，而且在小米、聯想、OPPO、Vivo、三星、華為等大廠採用下，GaN快充充電器的市場滲透率正在快速拉升。

由於蘋果iPhone 12系列手機不再隨機附贈充電器，其它手機廠預期會跟進，等於讓手機快充充電器銷售量大爆發。業界人士及分析師指出，未來的1～2年，若包括蘋果、三星、華為等手機大廠應該會將GaN快充充電器納入正式產品規劃，帶動龐大GaN快充充電器需求。

應用爆發 GaN概念股受惠

蘋果iPhone 12不再隨機附贈充電器，預期將帶動氮化鎵（GaN）及Type-C接口快充充電器銷售放量，而GaN技術也不止於快充領域，新冠肺炎疫情持續在全球蔓延，在家遠距工作及遠距教學成為新常態，GaN功率元件除了大量應用在5G手機快充裝置，在5G基地台及車用電子應用滲透率也快速提升。

此外，中美貿易戰升溫，中國確定將第三代半導體材料的寬能隙（WBG）功率元件列為重要扶植項目首選，其中就包括了GaN技術的生產鏈布建及晶片研發投資等。台灣半導體生產鏈近年來在GaN領域布局，已有不錯成果，未來幾年，將可分食中國大陸的GaN龐大商機，法人看好台積電、世界先進、漢磊、嘉晶、環球晶、閎康等GaN概念股明年營運將更上層樓。

台積電推出的矽基GaN（GaN-on-Si）製程已有不錯良率及產量，包括替Navitas、Ｄialog等業者代工GaN晶圓，今年亦宣布與歐洲IDM大廠意法半導體（ST）合作，將分離式與整合式GaN元件導入市場，搶攻電動車新商機。世界先進與設備材料廠Kyma、轉投資GaN矽基板廠QROMIS攜手合作，今年及明年將試產8吋GaN晶圓，成功後將是全球首家提供8吋GaN晶圓代工服務的業者。漢磊投控旗下晶圓代工廠漢磊科及矽晶圓廠嘉晶均已完成GaN產能建置並進入量產。