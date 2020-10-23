台積電肥單來了？英特爾明年洩口風

英特爾（Intel）周四（23 日）公布第3季財報，儘管獲利達到預期，但數據中心業務出現疲弱跡象，拖累盤後股價重挫逾10%。值得注意的是，執行長Bob Swan表示，英特爾明年1月將決定是否將7奈米轉單、外包給台積電，並強調「對台積電的能力非常有信心」。

英特爾第3季獲利小跌4.6%至183.3億美元，略高於市場預期的182.5億美元，每股盈餘1.11美元，符合市場預期，但數據中心業務衰退令人擔憂，繼連兩季成長後，上季暴跌47％，收入下滑7％至59億美元，遜於市場預期，營益率由49％降至32％。

由於疫情使遠距上班、上課需求提升，帶動筆記型電腦買氣，英特爾PC事業晶片銷售躍升，收入成長1%至98億美元，優於市場預估90.9億美元，但因利潤較低，使其第3季營業利益率從去年同期的44%降至36%。

雖然英特爾今年營收可達753億美元，預估成長5%，並創下歷史新高，但第4季財測同樣不算樂觀，營收和利潤可能受到壓抑。

執行長Bob Swan表示，英特爾應可在明年1月做出決定，是否將自家晶片外包或轉單，並強調對台積電的能力非常有信心，應該能成功移植英特爾製程，並進一步強化市場競爭優勢。

7月下旬，英特爾7奈米製程延宕半年，當初就透露考慮委外代工生產，外界直指台積電可望撿到槍，帶動近日股價衝上466.5元歷史新高。

（中時新聞網 吳美觀）

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