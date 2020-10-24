要換i12嗎？Face ID與手勢操作大補帖學起來

蘋果（Apple）iPhone 12系列中的iPhone 12以及iPhone 12 Pro在今日正式開賣。從信義威秀的首賣主戰場電信商方面的買氣可以看見，催出不少果粉前來換機！而如果你的前一支iPhone是搭配Touch ID的機種（iPhone 8系列以及第一代iPhone SE）的話，iPhone 12系列中的Face ID以及全手勢操作方式，可以花一點時間學一下。

Face ID比Touch ID更安全 戴口罩的你也能懂

蘋果在2017年推出的iPhone X當中首度採用Face ID，並且持續讓它進化。iPhone 12全系列中，也都搭載Face ID，而不支援Touch ID指紋辨識。根據蘋果官網說明，Face ID錯誤率僅百萬分之一(而Touch ID是5萬分之一)，安全性與準確率是大幅提升。

果粉入手iPhone 12系列後，透過「設定>Face ID與密碼」的路徑，就可以在手機中錄入Face ID。首先需要先設定六位阿拉伯數字密碼（當然也可以選擇更多位數的密碼）。接著就可以錄入Face ID，錄製時若有配戴眼鏡者可以持續配戴，錄製時需要將頭部置放在畫面中的圓框內，並轉動脖子來錄入各角度的臉部特徵。

在iOS 12之後（iPhone 12系列內建iOS 14），凡支援Face ID的iPhone都可以錄入第二張Face ID，但是這兩張Face ID同時都設授權用於App下載、Apple Pay、解鎖手機、密碼自動填寫、其他第三方App功能授權的權限。因此要錄入的第二張臉孔的對象選擇就很重要，當然你也可以錄製自己的第二張臉孔就好。

此外，使用Face ID可以選擇開啟「使用Face ID需要注視螢幕」的功能，可以避免其他人透過拿著你的手機、對著你的臉來在你非情願的情況下解鎖（例如你睡著的時候），進一步提升手機的安全性。

全手勢操作快速上手 會了就回不去了

因為導入Face ID，iPhone 12系列與iPhone X之後的機種相同，需要採用全手勢操作方法，跟過去要按下Home鍵來叫出後台、退出App的方式大不相同。具體來說，iPhone 12系列的手勢操作方法如下：

1、退出App：改成按住Home Indicator（螢幕底部橫條）向上滑動

2、叫出後台App：改為從Home Indicator向上滑動到畫面中央後停住。叫出App後台後，點著App向上拖動就可完全關閉此App。

3、按住Home Indicator往左右滑，可以切換已經點開（未完全關閉的）App

4、回到第一頁主畫面：從Home Indicator向上滑動

5、呼叫控制中心：螢幕頂端右側「耳朵」往下滑

6、查看通知：螢幕頂端左側「耳朵」往下滑

7、Spotlight整機搜尋：任一頁面按著手機畫面往下滑

8、觸控螢幕頂端App（單手模式）：按住螢幕底部（Dock位置）向下滑動

其他與過去Home鍵（或Touch ID）相關的操作方法如下：

1、螢幕截圖：同時按住音量+鍵與側邊按鍵（電源鍵）

2、叫出Siri：長按側邊按鍵（也可使用Hey, Siri口令）

3、安裝App：點選「下載」之後要快按兩下側邊按鍵，並通過Face ID授權

4、叫出Wallet（錢包）使用Apple Pay：快按兩下兩下側邊按鍵、並通過Face ID授權

5、關機：同時長按「音量-」與「側邊按鍵」或同時長按「音量+」與「側邊按鍵」，在滑動畫面按鈕關機

6、強制重新啟動：先按「音量+」、再按「音量-」再長按「側邊按鍵」直到看見白蘋果。

自疫情爆發以來，部分iPhone機種僅能支援Face ID，但是卻常因為配戴口罩、遮住太多臉部特徵而經常無法順利辨識的情況，便成為討論話題。這樣的情況蘋果也了解，蘋果在iOS 13.5優化了Face ID驗證程序，凡偵測到佩戴口會更快跳出要使用者輸入密碼的畫面。另外Face ID也會持續學習偵測使用者臉部變化，所以就算是頭髮變長、蓄鬍、有無配戴眼鏡，Face ID都能學會辨識那是你！而事實上配戴口罩的你，經過上百次的Face ID驗證與學習過程後，其實也能學習起來（記者目前使用的iPhone 11 Pro Max即是一例），因此如果你剛上手iPhone 12系列，但是手機不太能辨識出配戴口罩的你，請耐心等候它學習的歷程吧，Face ID會越來越聰明的。

（中時 黃慧雯）

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