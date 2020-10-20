Cree出售LED業務 衝擊隆達？公司回應了

美系LED大廠Cree宣布出售LED業務，總交易金額達3億美元，預計2021年完成交易，此也是繼歐司朗之後，最重量級的LED事業出售案；由於Cree目前為隆達（3698）最大單一股東，淡出LED照明業務是否對隆達造成衝擊？隆達對此表示，不影響雙方合作關係。

Cree在2014年溢價5.07％取得隆達13％，一舉成為隆達大股東，即使當年是透過私募方式入股，但即使過了三年釋股的閉鎖期，Cree仍持有隆達，持股張數為8.3萬張，並未釋股，若繼續持有隆達股權，經過換股之後，Cree將持有富采投控3.33％股份。

第一大股東淡出LED照明業務，對隆達是否造成衝擊？隆達盤中發出新聞稿表示，針對美國Cree將LED事業售予SGH（SMART Global Holdings）乙事，隆達電子表示，Cree仍為隆達股東、同時亦為重要客戶之一，Cree處分LED事業，將不會影響隆達與Cree之合作關係，對隆達的業務財務亦未造成不利影響。

Cree在20日宣布與SMART Global Holdings, Inc. 達成最終協議，擬將LED產品事業部（Cree LED）出售給SMART，交易價格達 3億美元，包括預付款5,000萬美元，延期付款 1.25 億美元以及或有對價（earn-out）1.25 億美元。