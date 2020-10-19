上市、櫃企業營運快報

今（10/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.半導體設備廠均華自結第3季稅前淨利新台幣3887萬元，超越上半年水準，以目前股本2.82億元計，每股稅前盈餘約1.37元。

均華第3季雖有業外損失影響，不過，稅前淨利3887萬元，仍較第2季增加44.39%，並超越上半年2494萬元水準。

2.宇峻(3546)與智冠(5478)子公司遊戲新幹線昨天聯合舉辦《三國群英傳M》百萬獎金爭霸賽，持續維持《三國群英傳M》熱度，雙方也宣布「全聯PXGo!」首次遊戲聯名合作即將啟動，到明年第1季將再投入3000萬元行銷費用，配合12月初在台北舉辦的資訊月福袋銷售，宇峻今年第4季營收有望挑戰新高。

3.日友(8341)第3季受惠台灣與北京地區醫療廢棄物處理量增加，獲利可望呈現季增的局面，第4季在醫療廢棄物穩定且事業廢棄物持續增加，營收及獲利將聯袂揚升，2020年全年度業績將較2019年成長。

法人預期，EPS有機會挑戰9元以上，2021年在彰濱二廠產能利用率持續提升，以及北京潤泰二廠將可貢獻全年度營運，成長腳步將持續下去。

4.中興電近年經營觸角從機電和重電延伸至氫燃料電池、太陽能光電廠等綠能產業，取得台糖台南七股太陽能光電廠總建置容量，從2019年8月192.62MW增加至218MW，預計年底至2021年上半年陸續併聯發電。為償還金融機構借款。辦理15億元無擔保可轉換公司債。

5.全國最受矚目的旅展－ITF台北國際旅展來了，將於10月30日至11月2日如期在台北南港展覽館展出，為對抗今年突來的疫情，苗栗．頭份「尚順育樂世界」火力全開，祭出史無前例的下殺優惠，住宿、遊園優惠最低25折起，保證直衝旅展現場的民眾能搶到最低價好康。

6.大同公司派為阻止欣同及欣大同為首市場派召開股東臨時會，接二連三受挫，連寄予最後希望的台北士林地方法院，16日也駁回大同聲請對新大同公司召開股東臨時會提出定暫時狀態處分，無力回天。21日全面改選6席董事、3席讀董，雙方進入備戰狀態，市場派若贏得五席以上董事及獨董，百年大同經營權將變天。

經濟部核准欣同及新大同為首的市場派10月21日召開大同股東臨時會，全面改選。

7.櫃買中心為提供投資人更便利運用的投資工具及因應市場資金尋求更多元的投資機會，新編「櫃買富櫃200報酬指數日報酬正向2倍指數」（IR0141），將「富櫃200報酬指數」單日正向2倍之報酬反應於該指數中，以滿足發行槓桿型指數金融商品之需求；新指數於今（19）日起正式發布，並自11月2日開始計算傳輸盤中即時指數。