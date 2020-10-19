板卡廠需求續強 外資看好技嘉表現優於微星

歐系外資認為，顯示卡及主機板強勁需求將持續到今年第4季和明年，板卡廠可望受惠，看好技嘉顯示卡市占攀升及伺服器商機，維持優於大盤投資評等，另重申微星中立評等。

技嘉股價今天盤中漲2.5%，來到77.9元；微星股價沿平盤123.5元狹幅整理。

歐系外資發布研究報告指出，受惠新款繪圖處理器出貨放量，技嘉、微星今年第4季顯示卡出貨有望季增5%、7%，預估2020年全年顯示卡出貨將分別年增53%、13%。

歐系外資也提到，英特爾和超微新款中央處理器發表，應可支撐主機板出貨，預期技嘉、微星今年第4季主機板出貨量將季減約4%，優於往年同期季減15%的幅度，並看好今年全年技嘉和微星主機板出貨量將年增25%、16%。

歐系外資表示，技嘉今年第3季伺服器營收季減約25%，主要因為電源管理晶片缺貨，但9月起伺服器動能改善，推估第4季技嘉伺服器營收將季增35%，2020年全年有望年增23%，看好2021年、2022年伺服器營收將持續成長20%以上。

整體而言，歐系外資看好技嘉顯示卡市占攀升及伺服器商機，表現應可優於微星，維持技嘉「優於大盤」評等及目標價105元，並重申微星「中立」評等和目標價140元。