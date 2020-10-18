伺服器市況Q4回春 明年出貨突破1,300萬台

受惠5G、高速運算及雲端需求帶動，Trendforce預估全球伺服器市場於今年第四季出貨明顯季增後，全年並將以逾3％年增成長。其中，來自ODM Direct／白牌伺服器出貨在今、明兩年都將有一成以上的年增幅，更將推助2021年全年伺服器出貨突破1,300萬台。

今年一、二季在受到疫情帶動遠距作業的需求急起，全球伺服器單季出貨量分別有8～10％的季增幅表現。惟Trendforce分析師劉家豪指出，第三季因影響未歇的疫情，再度造成部分供應鏈及組裝廠的人力無法返工、以致未能順利出貨，使得第三季整體伺服器出貨力道減緩、季減達4～5％。

不過隨著9月後出貨情況回復正常，預期第四季則將有明顯的彈升季增長

Trendforce並下修對今年的全球伺服器出貨總量預估值，將全年度年增幅從原估的5％下調至3.2％，出貨量僅較去年度小幅增長40餘萬台、達1,287.4萬台。其中，來自ODM Direct／白牌伺服器的出貨量約370萬台上下，占整體市場的28.7％，年增表現並優於原預估、達13％。

至於明（2021）年伺服器出貨總量將衝上1,372.5萬台、年增幅大幅拉升至6.6％，主要的成長動能同樣來自於ODM Direct／白牌伺服器需求增溫、出貨持續以兩位數年增幅16.2％升揚，拉抬ODM Direct／白牌伺服器出貨比重首度突破3成、達約430萬台新高。

劉家豪並表示，整體伺服器市場自2021年起，將迎來疫後雲端新常態需求，除了疫後改變的工作模式將延續、人們生活型態的轉變，都將帶動線上雲端服務的需求增加，另一方面，全球局勢亦因地緣政治帶來的不確定性，促使業者調整生產／供應鏈策略，加上各國更加強化掌握資料的自主性，都將加速拉抬全球伺服器後市出貨增長。

Trendforce預期，在各國啟動5G逐步商轉後，將賦予資料中心加速活化，促使微型資料中心與邊際運算成長，以實現物聯網與車聯網等應用場景。這也將成為2021至2025年整體伺服器產業發展主軸。

此外，在產業結構改變與伺服器運算單元大幅進步下，與傳統應用服務截然不同的伺服器架構發展將更加蓬勃。Trendforce並預測，資料中心的擴展更將成為近年DRAM需求的主要推手，估將占DRAM市場三至四成以上的出貨量比重。

台系代工廠 出貨占比重返九成

市調機構多預期第三季全球伺服器出貨量走滑後，下半年表現恐不若上半年及去年同期。惟台系伺服器代工廠的出貨比重則見逐步回溫，下半年將會重返逾九成占比，其中含括了英業達、鴻海、廣達、緯創、緯穎以及神達集團旗下神雲等六大台廠，在第三季比重已超過八成。

受到企業端伺服器品牌客戶對資本支出轉趨保守，雲端服務商拉貨力道亦走緩，加上英特爾進入平台轉換期，市調機構DIGITIMES Research亦估第三季全球伺服器出貨將走弱，其中包括三大雲端商如亞馬遜、微軟、Google，與企業端品牌如戴爾、聯想、浪潮及Supermicro等業者出貨需求減緩，全球伺服器出貨將跌至430萬台以下。

另一方面，分別維持超過一成自製比例的聯想、浪潮，與自製比高達25％以上的Supermicro等業者，亦因企業客戶需求減緩、且第二季拉貨墊高基期，DIGITIMES Research估其第三季將出現逾一成的出貨季減，跌幅大幅超過台廠客戶的季減幅度，使得台廠在第三季出貨比重較第二季的89％、提升至近92％，估第四季也將仍在91～92％比重。

在各台廠表現中，英業達透過美國系統整合商ZT、深化與美系雲端資料中心業者的合作關係，在Google、微軟、亞馬遜等業者的出貨比率皆有2～3個百分點的提升，也因此帶動英業達在整體出貨市占再度突破二成。

由於Facebook為美系四大資料中心服務商中，拉貨力道是唯一仍持續有雙位數的業者，帶動英業達、緯穎及廣達對其依賴度同步提升。其中，緯穎在微軟減緩拉貨需求之際，對Facebook的依賴度有明顯上升，預估對其出貨比重在該季已攀升至約76％。

至於廣達則受惠於對Facebook的出貨成長，以15～16％市占、排名再度超車了鴻海。此外，DIGITIMES Research預期戴爾將會持續扶植另一台廠仁寶，這也將促使仁寶在戴爾的整體出貨量比重超過一成以上。