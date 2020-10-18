七大客戶 力挺台積5奈米

台積電法說會後一如外資所料引發獲利了結賣壓，股價陷多空交戰，外資鎖定長線動能，看好5奈米製程貢獻度將提升，2021年營收占比可望突破二成，成營運主流利多；調研機構以賽亞研究（ISAIAH Research）並拆解，台積電5奈米製程共有七大客戶，為首的蘋果明年更可能強占尖端製程六成產能。

以賽亞研究指出，台積電5奈米製程主要產品為5G智慧機應用處理器、CPU、GPU、FPGA，除蘋果將占據5奈米的五至六成產能之外，其餘重要客戶還有賽靈思、超微（AMD）、聯發科、博通、比特大陸、英特爾，七大客戶攜手貢獻台積電先進製程營收。

至於產能滿載的7奈米製程，台積電的主要客戶則為聯發科、高通、超微、NVidia、博通、蘋果與展訊（Spreadtrum），以賽亞估計，7奈米製程產能利用率至2021年都將高於95％。

值得注意的是，台積電上調2020年營收年增三成目標後，外資圈雖估2021年成長率不太可能超過三成，但站在高基期基礎上，樂觀派外資對台積電來年營收年增預期仍高達13～20％左右，持續優於產業平均，也有效抵禦市場對潛在庫存調整的擔憂。

里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝分析，台積電2021年依然強悍的重點在於市占提升，首先，高通、博通正將部分產品由中芯國際28奈米製程，轉移至台積電，將使台積電28奈米製程2021年首季產能利用率達百分百。其次，高通正持續增加台積電7奈米製程訂單。再者，英特爾將委外代工給台積電的訂單，時間可能由2022年提早到2021年下半年。

美銀證券說明，台積電5奈米製程量產過程順利，良率逐步攀升，預期至2021年對整體營收貢獻占比將達21％，進一步來看，4與3奈米製程預計將在2022年進入量產，應付智慧機與HPC客戶所需，也意味未來在各先進製程中，台積電都將奪下極高市占率。

從外資圈對台積電觀點可以發現，台積電長線動能從來不是外資擔心之處，法說會後，廣發證券將台積電推測合理股價升至611.5元，刷新外資圈最高外，里昂、滙豐、凱基投顧都給出600元，同列台積電「600元俱樂部」成員，均印證外資看長不看短的核心想法。