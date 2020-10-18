估明年5G帶動手機出貨 IC設計產值成長5.4％

集邦拓墣針對科技產業提出大預測，2021年科技產業重點仍聚焦於5G服務拓展、並且帶動5G智慧型手機和AR眼鏡出貨攀高。此外，宅經濟效應持續推升網通與筆電產品的需求，智慧型手機出貨恢復成長，可望帶動2021年全球IC設計產值達967.37億美元，年成長5.4％。

5G網路流量巨大，全球電信運營商尋求第三方設備供應商合作以推動「通信介面開放與標準化，以期降低整體行動通訊設備成本，使5G RAN基礎架構往「虛擬化、彈性高、開放式、節能趨勢邁進。2021年起更多電信運營商透過動態頻譜共享（DSS）可使4G和5G在同一頻段內部署，並根據用戶需求在4G和5G間共享頻譜資源，逐漸成為電信運營商5G策略的關鍵要素，其強調最低總擁有成本，並可在當前用於4G頻段中啟動5G，從而在啟動後短時間內實現全國範圍的5G覆蓋。

5G商轉後將賦予資料中心活化的因子，帶動微型資料中心與邊際運算成長，並成為2021至2025年的產業發展主軸，以實現物聯網與車聯網等應用場景。然而，在產業結構改變與伺服器運算單元大幅進步之下，亦將帶動與傳統應用服務截然不同的伺服器架構發展，進而推升產業對於伺服器之需求。

2021年智慧型手機產業在新冠肺炎疫情趨緩的假設下，可望較今年12.43億支的生產表現有所增長，隨著行動處理器大廠將5G晶片擴大布局至中階智慧型手機市場，全年5G手機生產總數將有機會突破5億支，年滲透率觸及4成。透過與5G智慧型手機的結合，除了能更順暢運行各種AR App之外，亦能倚靠智慧型手機的連網實現各種個人影音娛樂功能，促使手機品牌與電信運營商推動AR眼鏡市場發展的意願大幅提升，估計AR眼鏡到2024年出貨將突破千萬台。

由於疫情衍生的宅經濟效應仍持續推升網通與筆電產品的需求，此外全球智慧型手機出貨恢復成長，可望帶動2021年全球IC設計產值達967.37億美元，年成長5.4％。

其他重要趨勢還包括駕駛人監測系統（DMS）在自動駕駛的發展過程中成為不可缺少的必要條件，系統不但要能夠進行偵測與提醒，更要能判斷駕駛人的接管能力並適時與適度的介入車輛控制，預期該技術與功能將快速出現於量產車上，在法規和需求的推升下，預計2020～2025年搭載量的年均複合成長率為92％。 在面板方面，然隨著新產能的投入，2021年大尺寸面板供需將由今年偏緊俏的0.8％，上升至趨近平衡的2.8％，報價上漲的趨勢能否延續存在變數。