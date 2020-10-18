Google宣布，AI讓搜尋能做的事情多更多，今年底Google開發的自然語言理解系統BERT將率先在英文版的搜尋上線、讓搜尋更懂「人話」，新的AI驅動方式，讓用戶能像翻書一樣瀏覽影片的每個片段，Google預計今年底將有10％的搜尋結果運用到這項新技術。另外，AI還讓Google Lens能解數學題、讓用戶開啟搜尋後哼歌就能找到歌曲，連中文歌也通。

Google昨日針對搜尋服務舉行Search On線上發表會，發表多項透過AI增加或改善搜尋效率的新功能。

自然語言一直是Google機器學習與AI的發展重點，Google去年發表新的語言理解系統BERT，成功幫助Google在搜尋中提供對用戶來說更正確、更相關的結果，比如說，提高搜尋時系統對拼寫錯誤單詞的理解能力、對英文文法的理解力，Google在線上發表會中宣布，BERT今年底將率先應用於英語搜尋中。

另外，透過新的AI驅動方式，Google表示，現在能更深入了解用戶的「人話」，並辨別影片中的關鍵時刻、在影片中標記出這些片段，讓使用者能夠像翻閱書本章節一樣地瀏覽影片，無論是要尋找廚藝教學的其中一個步驟、或是某場比賽中關乎勝負的扣籃，Google也宣布，目前正在測試這個技術，預計到2020年底將有 10％的Google搜尋結果將運用這項新科技。

Google搜尋整合AR與智慧鏡頭多種新功能，許多家長在監督孩子的遠距教學時，數學習題超過家長程度、解不出來，現在只要 Google Lens，就能解達數學、化學、生物學和物理的習題，只要開啟Google Lens並將手機相機鏡頭對準需要解題的地方即可獲得答案，Google Lens更新的AR功能，讓用戶可以在無法親自試穿、試用時，在網路上選出適合的毛衣尺寸或是挑選到大小適中的新車，目前挑選新車的功能僅限於美國。

包括SHAZAM、SoundCloud在內，現在市面上有各種音樂辨識APP，聽商場裡或車上收音機放的歌就能顯示歌名與表演者，連歌詞都一起顯示，可是如果正好盤旋腦中的旋律沒有被播放的時候，不是每一個音樂辨識APP都能單憑用戶沒有歌詞、只有旋律的哼唱，就認出是哪首歌。Google表示，透過AI，現在使用者只要在能在搜尋上哼出旋律，搜尋就能幫使用者找到那首歌，不知道歌詞也無妨，而且不只能哼歌找英文歌、連中文歌也行，這項功能目前僅開放給Android用戶。

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