博弈遊戲搶市占 決勝海外

疫情引爆宅商機，遊戲產業是受惠族群之一，含金量高的休閒博弈遊戲（social casino）更是不少業者想搶進的領域。業者表示，休閒博弈遊戲較一般的RPG遊戲生命周期來得長，但台灣競爭激烈，必須要走向海外市場，才能確保未來的競爭力。

休閒博弈類的遊戲不能有真錢交易，因此就算贏錢也不能在App上兌換，法律上並未違法。儘管不能換錢，這類遊戲仍然讓大批玩家趨之若鶩，市場調查機構Statista預估，全球線上博弈遊戲市場規模2020年將達到近600億美元，與一般遊戲相比，具有高黏性、高留存、高ARPU等特性；從AppAnnie的暢銷排行榜單來看，遊戲類前100名排行榜中，博弈類型的遊戲常年占據最暢銷前100大約兩成～三成。

業者表示，台灣市場規模有限，加上中國同業習慣把台灣當成測試的第一站，競爭激烈，目前幾款強打的休閒博弈遊戲如《大福娛樂城》、《富貴金星》、《豪神》等，都非台灣廠商製作，若要突圍，本土遊戲廠商一定要走向海外市場。

休閒博弈手遊跟一般遊戲不太相同，遊戲開發完推出之後，「真正做起來要大概6～8個月，當中要持續經營調整，管銷費用不低，扣除掉iOS、Android雙平台的通路費用後，獲利10％就很了不起」，通常兩年能損益兩平，後面才開始賺錢。「若只鎖定台灣，經營到一個程度就會碰到天花板，屆時產品無論怎麼改版都沒有用。」

遊戲股王鈊象表示，全年度來看，約占全球博弈市占率2％，海外市場還很大。董事長李柯柱曾指出，目前來自海外營收比重已來到60～70％，台灣30％，營運風險分散，將持續開拓海外，目前已將遊戲授權至北美，未來也將延伸到東南亞。

遊戲研發廠商向上國際董事長顧剛維表示，海外博弈遊戲市場很重視IP，有了知名IP是一大助力，目前除線下的網吧系統，更重金打造高階美國賭場專用機台EGM，取得執照、通過驗證審核，預計2021年初在美正式推出，下半年逐步將IP轉移至其他休閒博弈平台，有望帶來新的玩家。

鈊象、宇峻、傳奇 玩出錢途

台灣遊戲產業在中國大陸遊戲強攻下，不少廠商看到休閒博弈遊戲商機，積極搶進，業績也隨著成長。台廠做休閒博弈遊戲的業者如鈊象、宇峻、傳奇、隆中等持續投入，為業績開紅盤找新出路。

疫情衝擊全球以來，業者透露，對線上博弈遊戲有相當的挹注，因遊樂場所紛紛關閉，過去只願意在線下場所玩的消費者「被迫」轉往線上玩，也有更多的線下店家因疫情衝擊，跨出走向線上的第一步。

以鈊象來看，近期因成功打入美國線上博弈遊戲市場，將旗下捕魚機、老虎機等遊戲成功授權，在美國營運商的助攻之下，鈊象來自美國市場的授權金自2020年以來大幅上漲六～七倍，目前美國授權貢獻的營收約介於旗下另外兩款《明星3缺1》、《金好運》之間，占比約為10％～15％。

鈊象9月單月稅前EPS為4.84元，累計前三季每股稅前盈餘為42.12元，賺逾超過四個股本，寫下歷史新高紀錄，法人看好基本面穩健，長期營運看旺。據悉，目前美國共四個州開放線上博弈遊戲，包括紐澤西、德拉瓦、賓州、西維吉尼亞州，市場預期密西根州有望於今年底開放，對鈊象來說將是潛在的發展空間。

隆中則是化身博弈遊戲新兵，2019年第四季正式轉型，不過沒多久就碰到疫情攪局，導致營運受影響。隆中網絡今年開始將減少遊戲代理的業務比重，並將轉型為自研自發的遊戲廠商，目前正在積極開發一款全新的休閒博弈手遊，畫風以歐美市場為目標而設計，預計到2021年上半年將先往北美、澳洲市場推出。

傳奇網路則是與隆中合資成立銀河網路，由傳奇持股四成、隆中持股六成，將借重傳奇擅長的歐美畫風來搶攻歐美博弈市場，預期新遊戲推出後，將有望成為銀河網路營運新動能。

宇峻奧汀旗下則有兩款，包括《Let’s Vegas》以及《寶島娛樂城》，《Let’s Vegas》是宇峻旗下長青產品，《寶島娛樂城》則為近年開發的產品，以台灣玩家在地的口味為主要訴求，目前兩款遊戲穩定營運中。