台灣大主辦年度盛會 日月潭花火音樂會 萬人嗨

「2020台灣大哥大日月潭花火音樂會」17日晚在日月潭水社中興停車場閃亮登場。2020年是5G開台元年，也是台灣大發表全新品牌核心精神「Open Possible能所不能」第一年，逾3萬人齊聚一堂，揭開火花音樂嘉年華盛會。

今年音樂會以「Open Possible能所不能」的概念發展，流行音樂界率性女聲閻奕格首度加入，搭配四度力挺的唱將卓義峰，更邀請排除萬難的台灣首席男高音王典，與樂興之時75人編制的管絃樂團共同演繹超過21首曲目，以中西跨時代不同人物、不同情境闡述「能所不能」的經典歌曲。

台灣大總經理林之晨表示，「台灣大哥大日月潭花火音樂會」13年來已成為「日月潭花火音樂嘉年華」最受歡迎的重頭戲，台灣大與樂興之時每年皆挖空心思，發想別具匠心的主題，至今創下超過71萬觀賞人次的紀錄，2020年更在台灣大、樂興之時與編曲家櫻井弘二的編排下，將古典與流行歌曲一氣呵成的貫穿串聯，曲目選擇上緊扣「Open Possible能所不能」的精神，林之晨說，在疫情之下，大家都有點悶，台灣大特別以音樂致敬疫情期間每一位無私付出的防疫英雄，同時也為埋頭苦練只求為國爭光的東京奧運選手加油打氣。

台灣大自2011年開始結合公益，於花火節音樂會會場為公益團體募款，至今已經為22個公益團體募款，募得的金額已超過296萬元。2020年則與「財團法人博幼社會福利基金會」配合，透過會場外的公益帳篷或是以手機直接撥打「5180123」捐款，一起為3,500位偏鄉弱勢兒童透過教育脫貧，2020年呼應台灣大彩球logo十二邊框的經典輪廓，增設現場民眾與十二邊框創意合影，上傳網路最多按讚的3張照片由林之晨親自送出Google智慧音箱，讓獲獎民眾大呼驚喜。

最後，施放長約五分鐘的煙火秀，為這場聲光交織、能所不能的音樂盛會畫下閃亮亮的句號，本次也首度以超廣角VR環景記錄煙火，讓縱逝的燦爛煙花仍可猶如在眼前。