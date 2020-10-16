台積電獲利報喜 8家外資看好後市

晶圓代工廠台積電第3季獲利創新高，估全年營收成長3成，外資圈多數看好後市，8家維持買進、加碼或優於大盤評等，1家重申持有評等，目標價最高600元、最低410元。

台積電股價今天下跌2元開出，早盤低點來到448.5元、下跌4.5元、跌幅約0.99%。

最樂觀的港系外資發布研究報告指出，半導體產業積極備貨已成新常態，有助抵銷超額下單可能導致庫存修正的風險，將台積電2020年每股盈餘預估值上調4%至19.75元。由於5奈米持續放量，台積電對2021年成長保持樂觀看法，外資預估台積電明年營收將年增20%，優於市場推測的年增9%，維持「買進」評等和目標價600元。

美系外資認為，台積電受惠於5G智慧型手機帶動半導體產值增加、客戶超微（AMD）處理器市占攀升、蘋果自製處理器即將問世、CMOS影像感測器需求等利多，將從2021年起帶來成長動能，將台積電2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高5.8%、4.7%、7.8%至19.83元、21.62元、24.71元，維持「買進」評等，目標價由536元上修至561元。

另有美系、亞系、日系、美系、歐系、美系等6家外資重申「加碼」、「優於大盤」或「買進」投資評等，目標價上修到570元、546元、530元、505元、500元、498元。

日系外資表示，台積電在客戶季節性庫存回補需求帶動下，今年第3季財報優於預期，然而外資仍擔憂客戶庫存水位過高，可能影響第4季業績，重申台積電「持有」評等；為反映財報利多，目標價從400上修到410元。