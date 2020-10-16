綁約48個月！三雄齊推5G超長合約

今年iPhone 12的5G綁約資費，最令市場震撼的，就是電信三雄全部推出了長達48個月的合約期。

48個月的合約期，意味著一簽就是四年的合約，消費者需要思考的是，一旦購機後提前想「反悔」解約，需要付出的解約金，也會比目前最長36個月的合約期來得高。

其實，48個月的合約期是由台灣大哥大率先發動，日前台灣大針對Sony及三星旗艦5G手機就率先祭出48個月合約期，據了解消費市場反應不錯，顯示忠誠客戶買單，也因此，中華電及遠傳電信決定跟進。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信的考量點，其實是看到iPhone手機用戶的換機時間有拉長的現象，例如五～六年前購買iPhone 6或6S的果粉，有數十萬用戶直到這次iPhone 12上市，才打算出手換機，這才使得中華電信決定將合約期從過去最長36個月進一步拉長為48個月。

這項做法，另一層面看，也讓電信公司願意投注更多資源鞏固這群忠誠客戶，而電信三雄的做法也絲毫不手軟，這可以從這次iPhone 12的補貼款看出端倪。

以iPhone 12 Pro 512GB為例，單機價要48,400元，搭中華電2,699元資費只要1,800元就可入手，搭1,399元月租不到2萬元入手，換言之，中華電信投注的手機補貼款至少28,000多元起甚至高達4萬6,000多元，這應該是史無前例的高補貼價碼。

另外一個觀察點則是，針對999元以下資費，電信三雄將逐步減碼補貼，但電信三雄接下來要面對的，就是包括二年前申辦499雙飽資費的用戶，早已習慣相對便宜的資費，是否能如電信三雄的期待轉往相對較高資費？還是寧願購買單機，再搭配相對便宜的599資費？這是果粉與電信三雄在期待上比較大的落差。

至於買空機好？還是搭5G門號購機好？這會是目前使用499雙飽用戶最近普遍會考量的議題，電信公司直言，如果希望未來仍是以平價資費，例如599或是以下的資費做考量，那麼，若評估完自己每月上網量仍然低於20GB，不需要上網吃到飽的服務，選擇申裝599的5G資費、單買空機（不搭購門號約）會是比較好的選擇。

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