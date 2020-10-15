0元拿蘋果i12 電信三雄資費激戰1,399元

中華電信15日搶先公布iPhone 12的5G資費，台灣大、遠傳及台灣之星昨晚隨即跟進，市場人士分析指出，電信三雄這波主打1399資費及48個月合約期，最便宜0元入手128GB版機的iPhone 12。

電信三雄策略性定錨，iPhone 12將扮演拉抬5G用戶爆量申裝最重要的觸媒劑。蘋果公司的「價格讓利、銷量成長」政策，將iPhone 12全球訂價定位在相對平實親民，電信三雄再透過加深購機補貼款、舊機換新機、VIP客戶加碼折扣三大配套措施推一把，市場樂觀預期，這波iPhone 12買氣將「搶搶滾」。

最低資費999起跳

業者分析電信三雄這波iPhone 12的資費設計精神有三個，其一，48個月合約期一律從999元資費起跳，不提供用戶申辦599/799資費。其二，1399元以上資費開始加深補貼款，並且比現行4G購機補貼款至少增加1,000～2,000元以上。其三，舊機換新機最高額外再送購機折價3,000元以上。另外，電信三雄針對VIP用戶均提供續約最高折價5,000元。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，針對iPhone 12設計的「精采5G購機方案」，主打1399元資費，主要有幾個亮點，月繳1,399元搭配48個月合約，iPhone 12（64GB）購機價2,300元、iPhone 12 Pro（128GB）專案價9,300元。

他補充，若再搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12（64GB）就可以0元入手，並且提供最高30期0利率、同時提供行動上網吃到飽、最大網內免費講。

台灣大同樣主打1,399元資費，綁約48個月，0元入手iPhone 12（128G），5G上網、網內互打免費吃到飽，1,599元資費綁約48個月，iPhone 12 Pro（128G）0元購機，成為了台灣大這次資費最大亮點。

遠傳電信15日晚間宣布搭配1399資費，iPhone 12（128G）0元購機，iPhone 12 Pro（128G）6,300元，搭配遠傳friDay聯名卡結帳可享2％的購機回饋。

台灣大、遠傳補貼更夠力

台灣之星15日晚間宣布推出業界最低5G資費門檻每月599元，同時首創有用到5G才付錢、用再多每月只要加200元，震撼市場。

相較之下，台灣大及遠傳電信在1,399資費的購機價方面，硬是比中華電便宜，差距甚至最高達3,000元，這也意味著台灣大、遠傳在加深補貼款的力度相較於中華電來得更大。

48個月！三雄齊推超長合約期

今年iPhone 12的5G綁約資費，最令市場震撼的，就是電信三雄全部推出了長達48個月的合約期。

48個月的合約期，意味著一簽就是四年的合約，消費者需要思考的是，一旦購機後提前想「反悔」解約，需要付出的解約金，也會比目前最長36個月的合約期來得高。

其實，48個月的合約期是由台灣大哥大率先發動，日前台灣大針對Sony及三星旗艦5G手機就率先祭出48個月合約期，據了解消費市場反應不錯，顯示忠誠客戶買單，也因此，中華電及遠傳電信決定跟進。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，中華電信的考量點，其實是看到iPhone手機用戶的換機時間有拉長的現象，例如五～六年前購買iPhone 6或6S的果粉，有數十萬用戶直到這次iPhone 12上市，才打算出手換機，這才使得中華電信決定將合約期從過去最長36個月進一步拉長為48個月。

這項做法，另一層面看，也讓電信公司願意投注更多資源鞏固這群忠誠客戶，而電信三雄的做法也絲毫不手軟，這可以從這次iPhone 12的補貼款看出端倪。

以iPhone 12 Pro 512GB為例，單機價要48,400元，搭中華電2699元資費只要1,800元就可入手，搭1399元月租不到2萬元入手，換言之，中華電信投注的手機補貼款至少28,000多元起甚至高達4萬6,000多元，這應該是史無前例的高補貼價碼。

另外一個觀察點則是，針對999元以下資費，電信三雄將逐步減碼補貼，但電信三雄接下來要面對的，就是包括二年前申辦499雙飽資費的用戶，早已習慣相對便宜的資費，是否能如電信三雄的期待轉往相對較高資費？還是寧願購買單機，再搭配相對便宜的599資費？這是果粉與電信三雄在期待上比較大的落差。

至於買空機好？還是搭5G門號購機好？這會是目前使用499雙飽用戶最近普遍會考量的議題，電信公司直言，如果希望未來仍是以平價資費，例如599或是以下的資費做考量，那麼，若評估完自己每月上網量仍然低於20GB，不需要上網吃到飽的服務，選擇申裝599的5G資費、單買空機（不搭購門號約）會是比較好的選擇。