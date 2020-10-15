iPhone 12資費出爐 四大電信各出奇招

▍台灣大：10/16 晚上8點開放預購

台灣大哥大今（15）日宣布搭配資費方案，其中消費者最期待的0元購機優惠再延續，只要申辦台灣大5G指定資費，就可以0元將iPhone 12新機帶回家。另外，為滿足果粉年年升級新iPhone的需求，台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收iPhone 11 Pro Max最高可折抵24,900元。iPhone 12與iPhone 12 Pro將於明天（16日）晚上8點起在台灣大全通路開放預購，並有多款配件優惠，10月23日正式開賣。

台灣大體貼用戶，省掉預約流程，直接與蘋果同步，直接於16日晚上8點起開放預購iPhone 12及iPhone 12 Pro。用戶申辦5G 1,399元資費，綁約48個月，便能0元入手iPhone 12(128G)，再享上網、網內互打吃到飽；申辦1,599元資費，綁約48個月，就可以0元把iPhone 12 Pro(128G)帶回家，VIP用戶續約最高享折價5,000元。

網路及實體門市預購用戶僅需先繳3,000元，即可登記限量預購，於11／30前申辦5G指定專案，再送最高momo幣3,000元，以及影音好禮myVideo ＋ MyMusic 6個月免費和iCloud 50 GB，現在換機正是時機。

針對現有iPhone機型，台灣大哥大也推出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE(128G／256G)最高降1,000元；iPhone 11(128G／256G)最高降幅5,400元；iPhone 11 Pro／Pro Max 全系列則降5,000元。

台灣大同時祭出多項優惠，於直營門市購買配件商品，同筆消費每滿1,000元，可現折當次消費金額100元、滿2,000元現折200元，以此類推，單次最高折抵300元。以Apple原廠Airpods 無線耳機為例，原價5,290元，折價後僅需4,990元，而且可與其他共用型配件同享優惠。另外，達人手工包膜服務，則享滿千折百促銷活動 (不含代貼螢幕保護貼)，採單次計算。另外，搭配新款iPhone 12系列投保「新復原者預繳24個月回饋專案」，除可享原預繳24個月回饋專案的兩期電信帳單指定金額減免外，另贈送乙組免費電池更換。

▍台灣之星：月租599就入手

台灣之星今正式公布iPhone 12／12 Pro資費方案回應果粉期待，挑戰資費與手機專案價雙雙市場最低價，新申辦／攜碼／續約搭配5G資費方案，月租$599起，即可入手最新蘋果旗艦iPhone 12／12 Pro，輕鬆晉級5G之列，享5G不限速每月30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送60分鐘；月租$799起享終身4G不限速吃到飽，有用到5G才付錢，5G用再多，每月最高只要加$200。

此外，手機專案價保證市場最低價：搭配月租$1,599，綁約36個月，iPhone 12 64G只要$6,900，再享終身5G上網吃到飽，同時享電信業獨家「手機買貴退差價」保證，購機不用怕買貴。

預購期間，台灣之星也針對不同族群推出限定優惠：(a)攜碼申辦，手機專案價最高折$6,000；(b)U25學生申辦，加碼送線上購物商城優惠券$500；(c)老客戶續約，手機專案價最高再折$6,000；(d)帶舊機申辦，無論機款或狀況皆可進行鑑賞與折抵，除市場上一般舊機折抵價格，台灣之星「地表最強換購計劃」加碼再折最高$3,000，最高現折$25,500，即iPhone 11／XS系列用戶，申辦月租$1,199以上資費方案，搭配舊機換新機優惠，直接$0換iPhone 12給你。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示：「新一代iPhone 12外型大幅改變，重量也更輕巧，伴隨系列機種擴大，將能滿足更多不同消費族群的多元需求，預期將引爆銷售熱潮，同時，做為首度支援5G網路的iPhone，也將加速推升消費者對5G的需求，可望帶動整體申辦量較去年同期成長37％。台灣之星5G自8月開台後，憑藉業界最低的資費門檻與『有用到5G才付錢』的公平設計，2個月來已吸引新朋友、老客戶合計共5萬餘人加入5G之列，其中以新申辦／攜碼為大宗，占整體54％，顯示出我們5G資費的強勁競爭力」。

面對iPhone 12來勢洶洶，台灣之星為提供用戶由終端以至行動通訊服務更加完整的新一代5G網路體驗，積極建設5G網路、提升涵蓋，目前訊號已遍及西門町、信義計畫區、台北車站商圈、板橋府中商圈等重要景點與商圈，建設進度符合規劃，將如期於年底達成高密度人口區域涵蓋率80％的階段性目標。

▍遠傳：月租999起跳

遠傳今日公布iPhone 12超強優惠資費，搭配「遠傳心5G方案」月付$1399，iPhone 12 (128G)，直接只要$0帶回家；iPhone 12 Pro (128G)，也只要$6,300，除了享有5G上網吃到飽不降速、網內免費的「雙飽」優惠，網外跟市話都再免費送110分鐘，相較於其他電信業者，遠傳iPhone 12的資費起跳價為999元。

遠傳表示，感謝果粉熱情相挺，遠傳預約登記熱度爆表，祭出多項獨家優惠：「老客戶續約免萬元預繳，最高再折$5,000」、「送三大5G創新服務」、「首次訂閱iCloud免費體驗三個月」、「申辦行動裝置險 送App Store百元購物金」，助攻果粉即刻展開5G新生活。

遠傳果粉回娘家最暖心！老客戶續約iPhone 12免付萬元預繳費，最高再折$5,000；搭配遠傳friDay聯名卡結帳再享２％的購機加碼回饋，申請聯名卡代繳帳單每月再享3％回饋，除11／30前申辦並首刷再享行動裝置險2個月月租費折抵外，年底前以聯名卡購買iPhone 12、iPhone 12 Pro可享24期分期零利率。

遠傳誠意獻上破萬元獨家大禮，購機搭配「遠傳心5G方案」$1399以上資費，獨家贈送遠傳friDay VR、遠傳friDay影音「明星多視角」與「4K影劇」三大5G數位娛樂服務，世界級團隊製作的VR影片與神同行、獨家多視角娛樂節目M CONTDOWN、木曜四超玩，豐富精彩你的5G新生活。

歡慶iPhone 12 ／ iPhone 12 Pro上市，凡是未訂購過iCloud儲存空間的用戶，來遠傳申辦iPhone 12新機，即贈送三個月免費使用50GB iCloud空間，感受果粉大推的好服務！此外，購機申辦行動裝置險，登錄就送App Store百元購物金，讓您用新機享受5G極速影音與遊戲的樂趣。

▍中華電信：綁約期拉到4年超誇張

中華電信今(15)日宣布iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G新機購機優惠資費！精采5G購機方案，月繳1,399元(48個月)，iPhone 12 (64GB)只要2,300元、iPhone 12 Pro (128GB)專案價9,300元。另搭配「舊i換5G」舊機回收價加碼再折3,000元，iPhone 12( 64GB) 0元即可入手，上述優惠同享行動上網吃到飽、最大網內免費講。中華電信將於10月23日上午8點起，於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 12、iPhone 12 Pro，買iPhone新機，首選中華電信5G。

全新iPhone 12、iPhone 12 Pro機型支援5G網路，搭載最新、最快的A14仿生晶片、採用超Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。iPhone 12 Pro更提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，擁有超廣角、廣角、望遠三鏡頭，打造專業級攝影體驗，亦具備LiDAR光學雷達掃描儀，提升AR擴增實境應用效果。中華電信擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋優勢，iPhone 12全系列新機搭配中華電5G超快網速與多元應用服務「精采5G 絕佳速配」！

中華電信並特別提供了iPhone 12、iPhone 12 Pro 5G全新機型的多元優惠續寵果粉，包含以下方案內容，可以一同參考。（1）舊i換5G優惠：申辦精采5G購機方案，月繳1,399元以上，持iPhone 6以上舊換新享限時加碼再折3,000元。（2）AppleCare+ 24期0利率：獨家推出AppleCare+ 24期0利率，讓果粉輕鬆保護心愛的新機。（3）Apple iCloud 儲存空間優惠：新升級50GB方案客戶可享前3個月免費優惠。（4）App Store 行動帳單代付服務優惠：綁定App Store 行動帳單代付服務消費並完成登錄，最高享60元消費折抵金及總值萬元Hami Point。（5）信用卡刷卡獨享最高30期0利率：只要到中華電信持中國信託銀行信用卡刷卡獨享最高30期0利率，此外，亦提供22家銀行信用卡刷卡買iPhone新機，通通享24分期0利率。

（中時 黃琮淵、黃慧雯）

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