iPhone12全系列亮相 規格大解析

蘋果iPhone 12全系列終於亮相，i12四款產品從處理器、相機配置與功能、新機顏色、支援磁吸式無線充電等，都與外界預期相同。不過，最早完成量產前測試的i12 mini上市時間，與最晚完成測試的i12 Pro Max上市時間相同，則是整場發表會與外界預期最大不同之處。



蘋果在台灣時間14日凌晨以線上方式發表iPhone 12系列，一如外界所預期，i12共有四款機型，全系列採用OLED螢幕，螢幕尺寸分別為5.4吋、6.1吋、6.7吋，蘋果號稱12 mini為全球最輕盈小巧的5G手機，似乎在為小螢幕找出不同的行銷角度。



而在相機方面，蘋果發表會中揭露的內容也與外界傳出的資訊相仿，全系列廣角鏡頭鏡片都從6p升級成7p，超廣角與望遠鏡頭所用鏡片數量與去年i11相同，入門的12與12 mini都搭載1200萬畫素雙鏡頭，高階兩款則搭載1200萬畫素三鏡頭，夜間模式則比去年的i11再進步一些，超廣角鏡也支援夜間模式。



另外，能夠增進AR應用實用性、低光源下加快對焦速度的LiDAR光學雷達，也一如預期出現在Pro與Pro Max機種上，感光元件位移式光學影像穩定（Sensor Shift）功能果然僅出現在售價最高的Pro Max機種。



而i12全系列都搭載蘋果新款處理器A14 Bionic，為了展現新處理器的強大效能，蘋果在預錄的直播發表會中展演以i12玩PC遊戲英雄聯盟LoL，展現流暢度。值得注意的是，英雄聯盟APP也會在不久後登陸Android平台，A14有沒有比競爭對手高通、三星厲害？市場很快就會知道。



至於在售價上，部分分析師事前預測12 mini起步價將降至649美元，事實證明i12還是維持699美元的起價，不過，原先市場預期的Pro與Pro Max可能的「驚人超高價」沒有出現，Pro與Pro Max不僅均與去年的售價相同，最低儲存空間還從64GB提高至128GB。



雖然發表會內容與已經外洩的資訊9成相同，整場發表會還是有些小驚喜，比如說，蘋果宣布i12全系列保護玻璃都改用康寧新開發的超瓷晶盾（Ceramic Shield），奈米化的陶瓷晶體與玻璃基板交織而成的結構，讓蘋果號稱超瓷晶盾比以前的保護玻璃強壯4倍，能夠抵擋手機墜落、撞擊造成的玻璃破裂。



不過，i12改換保護玻璃材質後，會不會導致蘋果原廠維修破損螢幕的費用比以前更高，還有待蘋果公佈新機的維修收費。