iPhone 12預購火熱

五大電信公司14日宣布iPhone 12 及iPhone 12 Pro預約、預購時程，電信商預估，iPhone 6/6s/7/8/X/XS甚至XR等大批果粉將加入換機行列，潛在超過百萬支的換機商機，將會是近4～5年來國內最大一波iPhone換機潮。

中華電信行動通信分公司總經理陳明仕表示，5G提供更高網速，iPhone 12又是蘋果公司首款支援5G新機，本身就具有亮點，且訂價也平實，而兩年前499雙飽資費是單辦門號合約不提供購機優惠，剛好會有一批499用戶選擇最近合約到期換機，加上部份4G用戶此時換機接軌5G服務，這五大亮點，有機會帶動一波相當大規模的換機潮。

中華電14日下午3點開放官網限量預約，45分鐘內預約額滿，預約iPhone 12占比65％最多。遠傳14日早上11點開放預約，預約量較去年同期成長3倍之多，iPhone 12 Pro占比超過5成，台灣之星預約量較去年成長37％。顏色方面，新色太平洋藍人氣爆棚。至於亞太電14日下午開放預約。台灣大則將直接在16日開放預購。

陳明仕指出，搭配iPhone 12系列的相關資費近期公布，與5G開台時資費大同小異，但將針對升級5G的用戶祭出「適度優惠補貼款」，將帶動其它四家電信公司跟進加碼補貼，可進一步催熱買氣。

通路商指出，8月國內手機買氣冷清，即便萬元左右Android版本5G新機上市，消費市場仍不買單，8月手機總銷量僅46.35萬支，9月預估比8月少1成、可能落在40萬支上下，10月有賴iPhone 12「熱賣」帶動，11月在iPhone 12 mini及iPhone 12 Pro max加入銷售行列，可望締造出今年單月最大銷量，接下來聖誕節、新年檔期登場再帶動一波買氣，通路商預期iPhone 12買氣將一路旺到明年2月。

雖然電信三雄第一單下訂傳出各10萬支、合計有30萬的量，但據傳23日開賣當日、全台通路到貨量僅2萬5,000支，10月底之前到貨量不到20萬支，甚至傳出僅10萬，但時間縮短至2～3天到貨一批，整體到貨量不會比去年iPhone 11差。

外傳蘋果供貨台灣市場仍以iPhone 12、占比7～8成為大宗，iPhone 12 Pro供貨少，廣受青睞的太平洋藍各系列機種可能一路缺貨到年底、甚至明年年初。

另外，跟隨蘋果總部政策，五大電信公司同步調降上一代iPhone手機售價，其中，iPhone11最多降5,400元，iPhone XR最多降5,000元、iPhone SE則小降500～1,000元。