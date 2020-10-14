選擇障礙不知買哪款？4款i12四大重點比一比

蘋果（Apple）iPhone 12系列在14日凌晨正式發表了，這是蘋果有史以來首次在一年中一次發表4款iPhone。很可能不少消費者會因此陷入抉擇困難，如果這就是你，一起來看看iPhone 12系列規格對比，幫你快速做出選擇。

4款新機相同之處有很多

iPhone 12系列總共包含iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max，螢幕都屬於Super Retina XDR顯示器（OLED材質），且覆蓋超瓷晶盾面板，抗摔性能提升4倍。處理器也都相同，都是A14仿生，沒有如外傳那樣入門機種採用性能閹割的他款處理器。

iPhone 12系列的螢幕對比度都是2000000:1，支援原彩顯示、P3廣色域，且都支援HDR顯示。防水等級也都一樣是IP68(可在 6m 水下最長可達 30 分鐘) 。

針對無線充電部分，蘋果為iPhone 12系列加入MagSafe特性，可吸附無線充電配件，讓你可以準確透過無線充電的方式為iPhone 12系列充電。也都支援快充特性，充電 30 分鐘可達 50% 電量(需搭配指定20W充電配件，需要另購充電器)。

主要差異落在相機與機身材質

iPhone 12全系列都採用近似iPhone 4的平整邊框設計，但是iPhone 12系列搭配鋁合金邊框，iPhone 12 Pro系列則是採用醫療級不鏽鋼邊框。機身顏色也有別，iPhone 12系列有5色(黑、白、紅、綠、藍)，iPhone 12 Pro系列則有4色(金、銀、石墨、太平洋藍) 。

當然螢幕尺寸也是iPhone 12系列差距較大的一項，iPhone 12為5.4吋、iPhone 12以及iPhone 12 Pro都是6.1吋，iPhone 12 Pro Max則擁有史上最大的螢幕6.7吋。因為螢幕尺寸的不同，iPhone 12 mini反倒成為畫素密度最高的款式，螢幕畫質將最為細膩。

今年也是蘋果首度針對iPhone新機推出不同的儲存容量，iPhone 12系列提供64/128/256GB，iPhone 12 Pro系列則從128GB起跳，提供128/256/512GB。最高容量的512GB款式仍舊是Pro系列專屬特性。

相機性能是iPhone 12系列差距最大的一處，iPhone 12系列維持雙攝，iPhone 12 Pro系列則是三攝加上LiDAR光學雷達掃瞄儀，且iPhone 12 Pro系列在今年稍晚將會支援Apple ProRAW，讓後製更有空間。今年度iPhone 12全系列主相機的超廣角鏡頭都新增支援夜景模式，前後所有鏡頭則都支援深度融合，在拍照畫質更為細膩。Smart HDR技術則來到第三代，可以針對相片不同位置的主體進行不同程度的優化。此外，iPhone 12全線支援路制杜比視界格式影片，也是一個主要特色。

iPhone 12 Pro系列除了相比iPhone 12系列，額外有長焦（望遠）鏡頭外，新增的LiDAR光學雷達掃瞄儀能提升在低光源下的對焦性能，也讓iPhone 12 Pro可以拍攝夜間人像模式。不僅如此，iPhone 12 Pro Max搭在更大的影像感測器，在拍照時光學變焦、數位變焦，以及錄影時的光學變焦、數位變焦程度都比iPhone 12 Pro更為提升。

當然因為機身的尺寸不同，iPhone 12各款機種續行力也有別，以影片連續播放為標準，IPhone 12 mini續航力為15小時、iPhone 12以及iPhone 12 Pro則是17小時、iPhone 12 Pro Max可達20小時。

上市時間也不一樣 想提前買到只能選6.1吋款式

iPhone 12系列中兩款6.1吋螢幕的款式，也就是iPhone 12 Pro以及iPhone 12會先行上市，在台灣時間 10 月 16 日星期五晚間 8 點開放預購，10 月 23 日上市。iPhone 12 Pro Max以及iPhone 12 mini 於台灣時間 11 月 6 日星期五晚間 9 點開始接受預購，11 月 13 日上市。台灣是首波上市地區之一。

iPhone 12以及iPhone 12 mini提供 64GB、128GB 和 256GB 機型，售價分別為 NT$23,900 起與 NT$26,900起跳，備有藍色、綠色、黑色、白色與 (PRODUCT)RED 可供選擇；iPhone 12 Pro 與 iPhone 12 Pro Max 售價分別為 NT$33,900 起與 NT$37,900 起，將推出 128GB、256GB 與 512GB 儲存容量，並備有石墨色、銀色、金色與太平洋藍色可供選擇。

5G支援有別 美國版支援mmWave

5G頻段包含Sub-6GHz頻段以及mmWave頻段，蘋果在官網指出所有iPhone 12系列都支援5G，但是唯有美國版本可支援mmWave頻段。換句話說，在台推出的版本僅支援Sub-6GHz頻段。

（中時新聞網 黃慧雯）

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