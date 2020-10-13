LINE Pay用戶達840萬 交易金額年增逾八成

LINE Pay公布LINE Pay App最新業績數據，截至2020年9月底為止，LINE Pay用戶數達840萬人，等於全台每2.8人就有1人使用LINE Pay行動支付，累計今年前3季透過LINE Pay App交易筆數超過8,500萬筆，帶動超過356億交易金額。面對國人對行動支付使用的強烈需求，LINE Pay表示，將持續拓展使用場景，目前累計全台已有超過24萬商店加入LINE Pay生態圈，持續引領行動支付市場發展。

LINE Pay自2015年服務推出以來，同時提供用戶綁定信用卡或金融卡的「第三方支付」、與一卡通公司合作串接銀行帳戶的「電子支付LINE Pay Money」，以及LINE POINTS點數折抵等多元支付方式，滿足用戶對行動支付的各種需求。

LINE Pay用戶數急速成長，累計用戶數達840萬人，創造今年前3季整體交易筆數達8,510萬筆，較去年同期大幅成長84％，帶動整體交易金額突破356億元，亦較去年同期大幅成長84％。

其中，LINE Pay與一卡通公司合作的電子支付LINE Pay Money服務，根據金管會公布資料顯示，用戶數已達266萬人，1-8月累計交易金額達66億元，較去年同期大幅成長6.7倍，成長幅度居電子支付業者之冠。

此外，LINE Pay Money具有轉帳、朋友間分攤付款等功能，LINE Pay Money單月轉帳次數已突破93萬次，預估第四季每月轉帳次數將可突破100萬次，代表用戶已越來越習慣行動支付所帶來的便利性。

面對國人對行動支付需求上升，LINE Pay表示，將持續拓展使用場景，累計全台已有超過24萬商店可使用LINE Pay，較去年同期大幅成長67％，使用場景涵蓋大型百貨、連鎖品牌、便利超商、外送平台、觀光旅遊產業，並持續拓增至商圈夜市等中小型店家，提供民眾從食、衣、住、行、育、樂等各層面皆可使用LINE Pay。

LINE Pay除持續拓增消費使用場景外，更將支付生活圈拓展至各生活層面。LINE Pay表示，隨著消費者支付習慣的改變，第4季也將有全新功能服務登場。