鴻海威州廠稅收補貼遭拒絕 2大理由曝光

2017年，鴻海宣布在美國威斯康辛州投資100億美元建廠，並創造1.3萬個就業機會。美媒報導，鴻海近期向威州政府申請首筆租稅補貼遭打回票，理由是未兌現3年前投資百億承諾和僱用人數也未達目標。

華爾街日報報導，鴻海於2017年7月與威州簽訂合作備忘錄，承諾將投資100億美元在當地蓋10.5代LCD面板廠，並創造1.3萬個就業機會，而威州則提供30億美元的租稅優惠，之後加碼補貼至45億美元，創下美國對外企補貼金額史上最高。

威州政府周一（12日）指出，依據先前協議，鴻海必須在2019年底之前投資33 億美元，並在當地僱用至少520名員工，才能獲得稅收補貼。鴻海聲稱已僱用550名員工，但威州政府旗下威斯康辛經濟發展公司 （WEDC）調查，其中只有281人符合僱用資格，且投資金額只有3億美元。

WEDC回覆鴻海表示，「由於貴公司未執行計畫，因此無法申請稅收補貼；而且貴公司也未開始建造10.5代LCD面板廠，此一事實無任何爭議。」

鴻海聲明指出，該公司已在威州投資 7.5 億美元，包括資本支出、員工薪資等。目前威州廠正在生產醫療用口罩和呼吸器，給相關醫護人員使用。

（中時新聞網 吳美觀）