第三季面板價量俱揚，推升面板雙虎第三季營收寫下近兩年以來高點，可望終結連續七個季度的虧損，單季轉虧為盈。友達9月自結合併營收為260.78億元，月增7.5％、年成長9.2％，寫下兩年來單月高點，累計第三季合併營業額為732.3億元，季增15.3％、年增4.5％，為近七個季度以來的高點。群創第三季合併營收745.68億元，年增17.8％、季增11.5％，也寫下近11個季度以來的高點。



第三季大尺寸面板報價出現近年罕見的漲幅，根據TrendForce統計，其中筆電面板價格整季漲幅達5～10％，電視面板價格平均漲幅更達30％以上。展望第四季，估計大尺寸面板供過於求比率僅有0.2％，代表部分應用供不應求的情況仍將延續，預估面板價格仍有10％的上漲空間，面板廠第四季營收、獲利可望持續攀高。



面板廠第三季營收逐月走揚，友達公布9月自結合併營收為260.78億元，較上月增加7.5％，與去年同期相比提升9.2％，寫下兩年來單月高點。累計2020年第三季合併營業額為732.3億元，與2020年第二季相比增加15.3％，與2019年同期相比增加4.5％，則是近七個季度以來的高點。



友達9月份整體大尺寸面板出貨量約1,119萬片，較8月份減少2.4％。中小尺寸面板出貨量超過1,047萬片，較8月份增加11.4％。第三季大尺寸面板出貨量超過3,383萬片，較2020年第二季增加10.2％，與去年同期相比提升18.0％。2020年第三季中小尺寸面板出貨量約3,006萬片，與2020年第二季相比增加3.3％，較去年同期減少15.6％。



群創、彩晶第三季營收表現也相當亮眼，獲利表現可期。群創9月自結合併營收為263.54億元，寫下兩年半以來的單月高點，第三季自結合併營收為745.68億元，年增17.8％、季增11.5％，寫下近11個季度以來的高點。彩晶9月合併營收約20.56億元，寫下三年來的單月高點，月增7.8％，年增31.8％，第三季合併營收達54.38億元，相比前一季成長48.7％、年成長26.94％。