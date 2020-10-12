大型專標案入帳 中華電信拿下9月每股獲利王

中華電信12日公布自結營收概況，9月營收188.7億元，每股盈餘0.37元。

9月合併自結營收較去年同期增加，主因大型專標案入帳帶動資通訊專案營收增加，網際網路應用加值營收及數據網路營收亦增加，抵銷手機銷貨收入及行動服務營收的減少，營業成本及費用為155.3億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本及攤銷增加，抵銷商品成本及網路互連費用的減少；營業淨利為36.0億元；稅前淨利為36.6億元；歸屬於母公司業主之淨利為28.4億元；每股盈餘為0.37元。

與第三季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至9月底止，光世代寬頻用戶數為362.6萬戶，60Mbps以上的客戶數226.8萬戶，其中，300Mbps以上客戶達40.7萬戶。MOD客戶數達208.0萬戶，行動用戶數達1,127.4萬戶。

遠傳電信9月營收59.59億元 每股賺0.18元

遠傳電信（4904）12日公佈9月自結合併營收59.59億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.48億元與5.87元，9月單月每股盈餘（EPS）為0.18元。

累計至今年9月，遠傳合併總營收566.94億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為206.99億元與64.69億元；自結之稅後每股盈餘（EPS）為1.99元，較去年同期略低2％。

遠傳表示，第三季淨利超越財測目標達到104％，累計今年1～9月EPS亦超越前三季財測目標達到105％。

遠傳行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數穩定成長，月租型客戶流失率僅1.02％，再創歷史新低。

「遠傳心5G」開賣以來締造佳績，並持續導入創新服務提升客戶體驗。遠傳持續深化5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與雲端技術力，落實5G垂直應用，包含開放台北市信義路5G自駕巴士民眾預約試乘，帶動車聯網產業發展；協助台北自來水事業處建置智慧水表，達成水資源智慧化管理；受邀加入「高雄5G智慧城」產業聯盟、與高雄市府簽署5G合作意向書，加速高雄產業升級。未來將積極衝刺智慧城市、智慧製造、遠距診療、車聯網等5G垂直場域應用，拓展新經濟版圖。

台灣大9月營收101.9億 EPS 0.31元

台灣大（3045）12日公佈9月自結合併營收101.9億元，營業利益12.0億元，稅後淨利8.5億元，稅後EPS為0.31元。自結前三季合併營收944.4億元，營業利益124.6億元，稅後淨利為91.8億元，稅後EPS為3.27元。 台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，9月電子商務年成長仍達27％；行動業務方面，隨9月5G機款增加，帶動申裝1,399以上高資費手機案較前月成長超過1成，也使得開台後的前三個月行動服務營收年減逐月縮小，5G滲透率方面也領先4G同期約5成。

此外，新款iPhone手機尚未上市，故受iPhone 11系列手機去年9月開賣影響，手機銷貨收入年減，並使合併營收較去年同期下降。累計前三季，合併營業利益雖受5G開台後頻譜攤提上升影響，較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測82％。