看好台積電、聯發科 美系外資調高目標價

看好台積電有望上調資本支出 美系外資調高目標價

晶圓代工廠台積電將於15日舉行法人說明會，美系外資認為可能上調資本支出以因應5奈米及3奈米需求，維持加碼評等，目標價升到550元；另一家美系外資重申加碼評等與目標價498元。

台積電股價今天開高5元，盤中最高來到462元、漲幅近2%，成交量逾4.34萬張。

美系外資發布研究報告，看好台積電法說會將釋出正面展望，包括今年第4季營收可能季增2%至3%，且為因應5奈米拉貨及3奈米試產需求，台積電可能將2020年及2021年資本支出分別上調至175億美元（約新台幣5010億元）、195億美元。

美系外資認為，台積電2020年營收應可成長26%，2021年營收有望再成長約10%，主要動能來自蘋果5奈米晶片。

若其他客戶例如超微、聯發科、博通等陸續在2022年採用5奈米製程，台積電營收應可加速成長，將台積電今明後年每股盈餘預估值上調6%、9%、11%至19.35元、20.61元、24.23元，維持「加碼」投資評等，目標價從500元調高到550元。

另一家美系外資指出，台積電今年第3季營收優於預期，原因在於華為旗下海思半導體積極拉貨建置庫存；在5G智慧型手機和遠距辦公需求帶動下，看好台積電第4季以美元計算營收將季增5%至10%，接下來可觀察iPhone新機價格變化對台積電5奈米需求的影響，重申「加碼」評等與目標價498元。

聯發科5G晶片出貨看旺 2外資調高目標價

美系外資表示，高通部分晶片供貨不足，可能讓手機晶片廠聯發科提高低階5G晶片議價能力，重申買進評等，目標價升到768元；另一家美系外資看好營收動能延續，維持加碼評等，目標價調高至760元。

聯發科股價今天上漲40元開出，早盤高點來到722元、漲幅約7.76%。

美系外資發布研究報告指出，由於輝達（NVIDIA）新款繪圖晶片需求強勁，導致三星8奈米產能供給吃緊，進一步排擠可分配給高通低階5G晶片S4350的產能；同時中國智慧型手機製造商正要求更多晶片供給，近期已有部分客戶將低階5G晶片轉單給聯發科，有助避免價格下滑，預估聯發科今年第4季淡季營收季減幅度只有4%左右。

美系外資表示，聯發科今年第3季營收優於預期、5G晶片毛利率維持不墜，加上聯發科4G數據機已有足夠競爭力，長期有望在2022年導入Apple Watch和平價手機iPhone SE等蘋果產品，重申聯發科「加碼」投資評等，目標價由690元上修至768元。

另一家美系外資指出，聯發科今年第3季營收優於預期，成長動能橫跨特殊應用晶片、電源管理晶片、Wi-Fi晶片多個產品線，由於低價5G晶片出貨攀升，看好未來數季應可維持營收強勁成長，將聯發科2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高10%、5%、5%至24.4元、35.3元、39.8元，維持「買進」評等，目標價從720元上調到760元。