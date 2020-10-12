5G版iPhone傳有4款 i12售價牽動供應鏈

蘋果（Apple）本週舉行新品發表會，外界預期將有新iPhone亮相。分析師預估，蘋果將推出4款5G版iPhone，其中iPhone 12機種售價將是影響銷售狀況與供應鏈股價的關鍵。

蘋果將於美國時間10月13日再舉辦新品發表會，外界推測將推出新iPhone 12系列，並可能最快在10月16日開始預購。

外媒引述天風國際證券分析師郭明錤報告預期，蘋果將推出4款5G版iPhone，包括5.4吋版iPhone 12 mini、6.1吋版搭配3鏡頭的iPhone 12和iPhone 12 Pro、以及6.7吋版的iPhone 12 Pro Max。

從出貨比重來看，郭明錤預測5.4吋版iPhone 12 mini出貨比重約20%到25%、6.1吋版iPhone 12比重約40%到45%、iPhone 12 Pro比重約15%到20%、6.7吋版iPhone 12 Pro Max比重約15%到20%。

郭明錤分析，iPhone 12 mini售價雖較低，但無法滿足使用者普遍對大螢幕的需求；iPhone 12 Pro與Pro Max雖規格較高，但售價較高，因此iPhone 12在新款iPhone 12系列中擁有最高出貨比重，屬於合理。

報告指出，售價是影響新款iPhone 12系列需求的最關鍵因素，其中iPhone 12出貨比重最高，因此iPhone 12售價是影響銷售狀況與供應鏈股價的關鍵。

郭明錤分析3種情境，其中之一若iPhone 12售價低於iPhone 11，預測iPhone 12系列新機發布會後，供應鏈股價將持續上漲。

觀察零組件出貨狀況，郭明錤指出，iPhone 12系列在第4季的零部件出貨預估無法反映真實需求，儘管預估iPhone 12系列在第4季出貨約8000萬支到8500萬支，不過因銷售時間較短，iPhone 12系列在第4季需求應低於iPhone 11系列在去年同期需求。

此外報告預期iPhone 12系列出貨高峰在第4季中期後，因此銷售初期可能會因供應吃緊而錯失部分歐美旺季需求，預期iPhone 12系列部分需求將遞延到明年第1季。

展望5G智慧型手機出貨趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）預估，今年全球5G手機出貨量上看2.3億支，在智慧型手機滲透率達18.4%，預估明年5G手機出貨量上看5.4億支，滲透率達39.8%，出貨年成長率可達136%。

MIC指出，目前6成以上5G手機市占在中國大陸，帶動中國華為（Huawei）成為5G手機品牌商第1，不過蘋果5G版iPhone新機有機會搶下第2名，韓國三星（Samsung）預計位居第3。

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