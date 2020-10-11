蘋果i12 將引爆首波5G申裝潮

蘋果公司即將於美國時間13日發表首款5G版本的iPhone新機（iPhone 12），這不僅對蘋果公司至關重要，國內五家電信公司更視之為驅動國內第一波5G申裝潮的關鍵產品。據了解，五家電信公司首批下單量將比去年上市的iPhone 11來得多，電信三雄傳將各下訂超過10萬支，合計超過30萬支。

業者表示，依循往例，台灣仍將列為iPhone 12全球第一波開賣市場。蘋果13日發表會之後，外傳最快16日開放預購，23日正式開賣，而五家電信公司則將於本周正式向蘋果下單訂貨。

電信業者普遍認為iPhone 12將會是吸引4G用戶升級5G的觸媒，市場傳出中華電、台灣大、遠傳下單量均超過去年iPhone 11，第一單三家合計至少超過30萬支。

電信三雄對於iPhone 12新機寄予厚望，中華電信董事長謝繼茂日前表示，iPhone 12手機上市後，預期會是催化5G用戶成長的關鍵觸媒劑，並認為大量5G申裝潮將落在第四季。台灣大總經理林之晨直言，iPhone 12新機近期正式上市後，預期將帶動一波5G申裝及換機潮。遠傳電信總經理井琪認為，遠傳5G用戶已超過10萬，年底30萬目標很合理，遠傳會衝衝看，但iPhone 12新機仍然是關鍵，因為很多用戶都在等iPhone 12新機上市。

通路傳出，iPhone 12一次發表四款新機，但將分兩階段上市，果粉向來最喜愛配備6.1吋螢幕規格，而這次採用6.1吋螢幕的iPhone 12 及iPhone 12 Pro率先上市，讓電信業者相當雀躍，單價相對高的iPhone 12 Pro Max以及5.4吋螢幕較小的iPhone 12 mini傳出11月才開賣。

電信三雄首批超過30萬支訂貨量，相較去年上市的iPhone 11及今年初上市的iPhone SE的第一單訂貨量都還要多，顯示電信業者為了催出4G客戶升級5G，相當重視這次iPhone 12開賣，並且看好消費市場對於iPhone 12新機的喜愛更甚iPhone 11及iPhone SE。

不過，iPhone 12到貨狀況目前並不明朗，得視蘋果公司全球配貨狀況而定，去年電信三雄第一單下訂iPhone 11共30萬支，就分三梯次到貨。

iPhone 12訂價將影響消費者購機意願，電信業及通路商普遍都認為，以目前外媒傳出iPhone 12 mini最便宜落在649～699美元，iPhone 12最便宜落在799美元上下來說亦相對親民，通路商看好iPhone 12銷量 。