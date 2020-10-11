台積明年資本支出 直逼190億美元

新冠肺炎疫情引爆遠距商機，美中貿易戰帶動轉單效應，8吋及12吋晶圓代工產能供不應求情況將延燒到明年全年。其中，龍頭大廠台積電7/6奈米及5奈米等先進製程明年產能已被客戶預訂一空，並加速3奈米建廠及極紫外光（EUV）生產線建置，設備業者推算台積電明年資本支出將上看180～190億美元之間，再度創下台灣科技業最高資本支出新紀錄。

新冠肺炎疫情造就的新常態（new normal）已不可逆轉，包括筆電、5G等遠距商機持續推升晶圓代工廠接單維持高檔。再者，美中貿易戰雖造成晶圓代工廠9月14日後無法出貨華為，但隨後而來的中芯禁令，讓擁有完整半導體生產鏈的台灣更顯現地緣政治戰略地位重要性，晶圓代工訂單轉單來台已是勢不可擋。

受惠於遠距商機及轉單效應帶動，第三季來晶圓代工廠接單暢旺，包括台積電、聯電、世界先進第三季營收均創下歷史新高，第四季營運持續看旺，且8吋及12吋晶圓代工產能供不應求情況會延續到明年全年。法人看好台積電、聯電、世界先進等業者今年的營收創下歷史新高，明年營收還會再續創新高。

為了因應明年晶圓代工強勁訂單浪潮來襲，台積電、聯電、世界先進均在今年拉高資本支出擴產，明年資本支出將再創高。其中，龍頭大廠台積電今年資本支出提高至160～170億美元，先進製程產能供不應求，客戶排隊時間已拉長至3～6個月，設備業者預估今年資本支出可能再小幅增加4～5億美元，明年資本支出將再上調至180～190億美元並再創歷史新高。

據供應鏈業者消息，台積電明年產能幾乎已是全線滿單。其中，16/12奈米受惠於5G射頻元件及真無線藍牙耳機（TWS）晶片訂單而滿載；7/6奈米產能已被超微、輝達、聯發科、高通、英特爾等預訂一空；5奈米近八成產能被蘋果包下，其餘產能則被超微、聯發科、博通、高通等大客戶搶光。至於8吋及12吋成熟製程產能也因5G及筆電等訂單強勁而供不應求。

台積電在日前全球技術論壇說明最新建廠計畫。南科Fab 18超大型晶圓廠（GigaFab）續建第四期至第六期，2022年開始量產最先進的3奈米製程。南科Fab 14會再興建P8廠做為特殊製程晶圓廠。竹科R1研發晶圓廠預計2021年完工，作為2奈米及更先進製程的研發基地，竹科寶山用地將用於興建2奈米超大型晶圓廠。設備業者指出，3奈米EUV光罩層數倍增且超過20層，台積電將會採購更多EUV曝光機及擴增先進製程產能，是推升明年資本支出上看190億美元續創新高的關鍵原因。