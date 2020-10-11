宅經濟夯 瀚宇博九月創高

下半年除了智慧型手機拉貨動能強勁以外，筆記型電腦和遊戲機需求也都不錯，遠距商機加上宅經濟，激勵瀚宇博（5469）九月營收走揚，44.25億元、月增4.56％、年增10.4％，單月營收創2014年九月以來新高，累計前三季營收達329.7億元、年增2.66％，創歷年同期第三高。

瀚宇博表示，國外疫情尚未舒緩，遠距辦公、虛擬教學需求仍在，電腦相關產品持續都在出貨；雲端運算、資料中心等網通產品需求穩定，不過第四季會略為減緩；遊戲機上半年雖然較弱，不過下半年有新產品挹注；家用如機上盒、電視預期會上升；車用則還要再觀察。

其中，筆記型電腦方面，瀚宇博提到，第三季NB需求未如市場預期走緩，仍保持在高檔，像是高階商業、電競機種需求需求一直不錯，不過比較多是來自於教育市場、反學潮帶動的購機需求，如Chromebook，之前追單追很兇。展望第四季，雖然還有年底節慶大檔期商機，不過考量年末盤點、提前完成鋪貨等因素，預期筆電市場會較第三季略微下滑，但今年整體的NB出貨，絕對比去年成長不少。

另外，瀚宇博強調，市場計算筆電銷售是以台為計算單位，但對PCB廠來說，板層數不斷增加，內部結構、用料已和過去完全不同，今年NB是在量和質上同步成長，其他產品亦是如此，像是交換器從100G到400G、遊戲機時隔多年改朝換代、伺服器從Purley到Whitley甚至未來的Eagle Stream，也都因為產品規格提升，PCB層數越來越高、材料也採用高頻高速。

受惠於製程、結構、用料等都提升，有助於產品單價或營運貢獻正向成長，瀚宇博表示，未來將繼續朝高層數、高頻高速、高可靠度的產品邁進，拓展如軍規、醫療、IPC等領域，同時持續調整產品組合，未來產品線會更多元，且平均占比會更平均。

同集團精成科（6191）九月也表現亮眼，22.58億元、月增7.42％、年增11.9％，創下今年新高。除了個人電腦及消費性產品貢獻不錯外，下半年車市也在緩步復甦當中。公司先前表示，未來也將鎖定新能源車趨勢，持續擴展ADAS、自動駕駛、新能源車BMS等領域。

除本業表現亮眼，來自華新科（2492）配發股利的業外收入也將推升兩家公司第三季財報表現，目前瀚宇博持華新科3.62萬張股票，預計有1.99億現金股利挹注，精成科則持有華新科約1.5萬張，預計股利收入約8,300萬元。