鉅橡、邑昇推自有品牌助營運

受惠傳統旺季拉持續帶動拉貨，PCB供應鏈九月營收都有顯著的成長，展望後續除了寄託消市場需求能夠持續外，PCB廠邑昇（5291）、專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）則多元佈局自有品牌產品，期望為後續營運增添動能。

邑昇旗下有PCB及LED行動照明兩項業務，行動照明專攻歐美運動休閒市場，除了為歐美大廠ODM的主要夥伴外，行銷全球逾15年的自有品牌「DOSUN」也是行動照明產品重要的發展主軸。

其中，自行車燈因歐美後疫情時代生活、通勤習慣改變，各品牌通路商積極拉貨，各大自行車廠也陸續推出電動自行車車款，自行車周邊配件隨之增溫，在市場規模持續擴大下，邑昇高流明及高安全性的車燈產品，有助品牌深耕當地市場。

邑昇九月營收1.15億元，月增8.76％、年增20.74％，累計前三季合併營收為8.62億元，年減幅度維持在個位數內。公司表示，經濟逐步擺脫疫情干擾，市場活絡帶動需求回補，九月PCB及自行車燈皆出貨順暢，穩定挹注公司營收。

PCB佈局上，邑昇持續專注在少量多樣化與高毛利政策，著重工業電腦、工控、車用、IoT、醫療等高利基領域發展，展望後續，PCB出貨有望跟隨全球5G蓬勃發展、需求發酵，市場發展日趨明朗可期。

鉅橡歷經三年醞釀，從墊板、電木板跨足美耐板，以自有品牌「多娜彩」搶攻國內建材市場，今年三月推出的「LAVI樂維」產品，深受室內設計團隊青睞，9月美耐板營收貢獻1,200萬元，第四季也將舉辦新產品發表，搶攻高端建材市場，期美耐板產品今年損益兩平，成為公司新的營運成長動能。

鉅橡九月合併營收1.21億元，月增21.7％、年增17.5％，第三季合併營收3.38億元、年增2％，累計前三季營收為9.13％、年減幅收斂至2.4％。公司表示，第四季為消費性電子旺季，隨著各大手機品牌陸續發表旗艦新機，以及NB、平板等消費性電子產品需求持續，PCB啟動庫存拉貨動能，墊板及電木板出貨成長。展望後續，仍要謹慎評估疫情變化對電子產業的影響，不過看好中長期受惠5G及產品多元應用佈局，營運可望維持穩健。