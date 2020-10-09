第3季電視全球出貨6205萬台 創單季新高

集邦科技今天表示，受惠於北美電視需求大增、上半年電視品牌廠因疫情將出貨時程遞延，使第3季旺季效應更加顯著，出貨量6205萬台創下單季歷史新高，季增38.8%，年增12.9%。

展望第4季，集邦科技評估，面板價格仍將持續上漲，若市場需求熱度不減，預期品牌廠仍將積極達成年度出貨目標，並擴大市占率，出貨量將較第3季成長4%，上看6453萬台，但全年出貨量預估至2億1609萬台，年減0.8%。

集邦科技調查，北美大品牌銷售表現亮眼，美國自今年3月初疫情爆發後，居家時間延長意外提升民眾對電視產品黏著度，4月開始電視需求顯著提升。累計至今年8月底，北美地區銷售量較去年已成長2成，有助提升三星電子、TCL、Vizio、海信與LG電子等品牌的出貨。

另外，電視面板價格經歷第3季大幅上漲後，32吋高清（HD）電視價格漲幅超過5成；55吋全高清（UHD）電視上漲41%，反觀今年北美地區電視平均零售價格下降3%至5%，充分顯示品牌廠為達成年度出貨目標與擴大市占率不惜犧牲獲利。

集邦認為，由於第4季電視需求預期將持續攀升，在供應端三星顯示（SDC）於今年底結束液晶面板（LCD）生產、京東方對中電熊貓併購案底定後，意味著明年電視面板供應商將更加集中，品牌為求明年面板廠能穩定供貨，預估第4季32吋和55吋仍有15%至20%的漲幅。