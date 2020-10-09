台第8大富豪 64歲陳泰銘這樣期許國巨

身價900億大老闆有喜！ 陳泰銘64歲生日 今敲定牽手鴻海大合作

鴻海集團（2317）與國巨集團（2327）於今（9/28）日傍晚共同宣布成立策略聯盟，未來將結合雙方資源，特別是關鍵零組件領域的研發能力及技術創新，提升產業技術之附加價值與國際競爭力，提供客戶更優質的產品與服務。

鴻海與國巨的策略合作，可望先從數位健康及電動車等領域開花結果，且大大降低台廠供應鏈缺料或價格波動的機會，雙方合作預計從第四季起進行。

巧合的是，今天正是國巨董事長陳泰銘的64歲生日，因此今天與鴻海達成策略聯盟協議，或許對國巨可說是喜上加喜。

陳泰銘高居台灣第八大富豪 身家估逾900億台幣

美國財經媒體富比世估計，陳泰銘的身家達33億美元（約971億元台幣），高居台灣第八大富豪，在全球億萬富翁則排名第712位。

今天出席雙方策略聯盟協議簽署儀式的，除了鴻海董事長劉揚偉與國巨董事長陳泰銘，還有國巨旗下的奇力新（2456）郭耀井執行長、凱美電機翁啟勝董事長，與同欣電子（6271）呂紹萍總經理等人。

奇力新、同欣電、凱美 均可望受惠

鴻海與國巨在共同聲明中表示，雙方聯手得以擺脫傳統的供應鏈運作模式，不論是關鍵零組件的開發及研發資源共享，或與全球終端客戶合作都是。

其次，國巨集團的多元化高階產品，可完整搭配鴻海集團的新事業發展版圖。

鴻海董事長劉揚偉說：「國巨在許多領域都是產業領頭羊，和鴻海強強聯手將能展現台灣製造業的智慧與優勢，今天與國巨合作，我們會針對更多新客戶及新興產品的開發共同投入資源，針對全球客戶需求，不論是在供應鏈相關的支應或者是功能設計的發展，都能提出更有附加價值的解決方案。」

陳泰銘：雙方合作是「三乘三」 不只三加三

國巨則指出，雙方策略合作將進一步強化鴻海發展「3+3」未來產業，與技術方向的集團發展主軸。

國巨董事長陳泰銘說：「雙方合作之後不只是三加三，而是三乘三，因為國巨在電動車關鍵零組件、智慧醫療、工業規格、5G科技與特殊半導體封裝測試，都已深耕多年且展現眾多的具體實績。

與鴻海集團合作，可以做到技術互惠與資源共享，這樣雙方的價值必將有倍數的成長。」

劉揚偉接棒後 提出「3+3」長期發展策略

鴻海除了獨創的一站式整合服務，在去年夏天劉揚偉接任董事長後，於去年11月提出「3+3」的長期發展策略，也就是電動車、數位健康、機器人等三大新興產業，以及人工智慧、半導體、新世代通訊技術等三大新技術領域。

國巨集團在合併美國基美（KEMET）與普思（Pulse）後，除了聚焦高階規格的5G、車用、工業控制、航太、醫療等終端應用外，也透過一站式購足的平台服務，提供特殊半導體封裝測試的先進製程給集團內的同欣電、提供車用電感及磁性材料給奇力新，以及鋁質電解電容給凱美，未來也將成為鴻海在「3+3」領域發展的最佳策略夥伴。

文章來源：身價900億大老闆有喜！ 陳泰銘64歲生日 今敲定牽手鴻海大合作

（撰文：劉煥彥；文章來源：今周刊)

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