中美科技爭霸依賴台？台積劉德音這樣說

護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

以台積電（2330）為首的台灣科技業，在美中科技戰之中成為雙方拉攏的對象，而且美方原本出於政治及經濟考量而發動的科技戰，今年在武漢肺炎（COVID-19）疫情的推波助瀾下加速升溫，讓部分國人感嘆「兩大之間難為小」。

台積電董事長劉德音今（9/23）日少見公開評論這個議題，他認為台灣科技業只能力求提升技術能力的水準，而且「要比台灣任何一邊（指中國及美國）」還要高，讓雙方都無法擺脫對台灣技術的依賴。

這個說法似乎接近台積電創辦人張忠謀的立場，去年11月他在台積電員工運動會上曾提到，台積之所以變成地緣政治的兵家必爭之地，就是因為有技術優勢。

張忠謀也認為，企業在混沌世局中要繼續生存，「只有一個公式，就是領導人隨時保持頭腦清醒」，而台積電就是要保持基本價值觀。

劉德音：未來半導體競爭更激烈 成本會更高

劉德音今天應邀在SEMICON Taiwan 2020（國際半導體展）的大師論壇做專題演講，結束後擔任主持人的日月光（3711）總經理吳田玉提問，今年市場環境大幅改變下，劉德音對於個人或產業的任何層面「是否有任何領悟或心得，可以跟大家分享？」

劉德音打趣道，「這個議題要花一個小時來講」，但他認為，40年來全球半導體產業發展的常態，未來將劇烈改變。

他說：「40年來半導體發展是沒有國界的，資訊可以自由交流，在台灣、歐洲及美國的朋友都沒有不同，大家都很親近，但未來氣氛可能改變。」

「資訊交流可能不再那麼自由，我們可能得準備好，競爭會更激烈，生產成本或開發成本會更高。」

兩大國爭霸 「台灣只能力求向上升級」

劉德音說明，台灣必須在技術水準上再上一層樓，因為太平洋的兩邊（中國及美國）都建立自給自足的供應鏈、都想自力生產。

「這樣台灣怎麼辦？只能讓自己的技術能力向上升級，這樣他們在縮小供應鏈時，發現我沒有（這樣的）技術，還是得回頭來找台灣設備製造商或供應鏈，來提供解決方案。大家可以好好運用台灣工程師的頭腦，來提升技術水準。」

台經院：美國可能加碼拉攏台灣半導體業

美中科技戰極可能成為11月美國總統大選的議題之一，台灣經濟研究院研究員暨產業顧問劉佩真近期接受香港南華早報訪問時提到，華府可能祭出更多利多，吸引台灣半導體業者在美國設廠，並鼓勵友邦別讓中國取得更多半導體技術。

劉佩真說：「當前兩岸關係不佳，台美關係愈來愈緊密，所以美國會拿出對台灣半導體業者更友善的政策，有些美商也會投資台灣。美國是全世界最大的半導體供應國，台灣是第二大，兩大強國合作自然有其好處。」

台積電佈局全台 北中南各佔1/3

另外，劉德音今天在SEMICON大師論壇登場前對現場媒體表示，台積電將深耕台灣，佈局上原則希望北、中、南各佔1/3。為了達到這樣的平衡，台積電規畫在2奈米產線落腳新竹二期，若空間不足台中廠區還有擴張彈性，「再下一步北部的可能性居多」，因為希望工程師能安家立業。

至於近期炒熱的高雄設廠議題，劉德音表示不排除，「但不是馬上要去」。

文章來源：護國神積今年抗疫最大心得？ 劉德音開示：台灣一定要做「這件事」

(撰文：劉煥彥；文章來源：今周刊)

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